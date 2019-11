VLADAN MILOJEVIĆ: Zvezda će još dugo igrati Ligu šampiona, ona to zaslužuje

Ne bi ni za šta menjao to iskustvo

- Drago mi je da se Zvezda nalazi među 32 najbolje ekipe u Evropi. Nijedna od tih ekipa nije prošla ono što je Zvezda prošla. Bitno mi je da mi vidimo gde smo i da težimo ka tome da budemo tu gde smo sada – u samom kremu evropskog fudbala. Zvezda je veliki klub i to sigurno zaslužuje. Jasno je kao dan da su ovde ekipe koje imaju velike budžete, timove skauta i mi to ne možemo da ispratimo, ali mi smo toliko ponosan narod da ako neko misli da raketom može ići na Mesec, mi Srbi mislimo da možemo biciklom – istakao je Milojević.

Zvezda je trenutno treća na tabeli grupe B sa tri boda, osvojena protiv Olimpijakosa. Neuspesi protiv Bajerna i Totenhema su arhivirani, a strateg Zvezde veruje u uspeh svog tima.

- Nisu prijatni ovi porazi, ali drago mi je da igrači mogu da se susretnu sa svim tim što nosi Liga šampiona. Ako ne razmišljate tako, onda i ne treba da budete tu, nego stagnirate. Mi ćemo da uradimo sve što je do nas i protiv Bajerna i protiv Olimpijakosa. Probaćemo da uzmemo što više bodova. Ako i ne uspemo, sve ovo je samo još jedan korak. Ubeđen sam da ćemo opet ući u Ligu šampiona i probati da napravimo još više. Verujem da se sve ovo nije desilo slučajno, već da Zvezda zaslužuje da bude u Ligi šampiona. Nisam siguran koliko su ljudi svesni svega toga. Ne bih menjao ovo iskustvo ni za šta na svetu. Meni znači jako mnogo.

Trener koji iza sebe ima više od 100 pobeda na klupi Crvene zvezde podseća da uvek može bolje, kao i da uspesi koje njegov tim postiže ostavlja navijačima da uživaju u njima.

- U fudbalu ne postoji ono što je juče bilo, tek kada prođu godine postanete svesni onoga što se dešavalo. Dok radite, uvek je najbitnija prva sledeća utakmica. Ne volim baš nešto mnogo to da gledam. Voleo bih da to ostane tamo gde je bilo. Želim da se navijači sećaju tih emocija, ali ja nemam vremena. Crvena zvezda je mašina koja mora uvek da ide unapred. Zato bih ja to što je bilo ostavio kao lepe trenutke jedne generacije, a mi treba da radimo i probamo da napravimo još više.

Šef struke crveno-belog tima naglasio je da uvek daje svoj maksimum, kao i da svakodnevnim radom, bez odmora, pokušava da podigne kvalitet tima na što veći nivo.

- Dok sam bio igrač uvek sam mislio da je lako treneru, jer ne mora da trči, ali nije baš tako. Živim za fudbal, volim ovo što radim, predan sam i mnogo dajem sebe. Za ove tri godine ne znam šta je odmor, jer i kada imam neko slobodno vreme uvek se vraćam na to da li nešto treba da ispravim, da li nešto nisam uradio kako treba. Velika je odgovornost biti trener Crvene zvezde i voleo bih da uvek kada se osvrnem na to mogu da kažem da sam dao svoj maksimum. Ne žalim se, jer su posledice svega toga dobri rezultati koje je kolektiv našeg tima postigao – zaključio je Milojević.

