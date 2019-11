BAŠ IH NAHVALIO! Sari: Igrati sa Atalantom je kao odlazak kod zubara! (FOTO)

Torinski klub je odneo pobedu iz Bergama sa 3:1, nakon preokreta.

Dva gola u finišu meča postigao je Iguain, a treći Dibala u samoj završnici utakmice.

"Bila je to uzbudljiva utakmica sa visokim tempom i intenzitetom, to uglavnom ne vidite u Seriji A. Mi smo se pogubili nakon što su oni promašili penal i razmišljali o svemu samo ne o fudbalu. Oni su zasluženo vodili, a mi smo imali sreće. Izjednačili smo posle haotične akcije i tada dobili veru da možemo do preokreta", rekao je Sari.

foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Sari je pohvalio igru Atalante i osvrnuo se na komentar Pepa Gvardiole. "Atalantina krila su stalno napadala, dok su naša neretko bila ni tamo ni vamo. Mislim da će se svi mučiti u Bergamu i Gvardiola je bio u pravu kada je rekao da je igrati protiv Atalante kao odlazak kod zubara", čak i ako sve prođe kako treba, i dalje će vas boleti", dodao je Sari.

Kurir sport

Kurir