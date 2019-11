STAVLJAO JE GLAVU GDE DRUGI NE BI NI NOGU! Najdovski: Zvezda će prezimeti u Evropi! (FOTO)

Popularni "Ilija gromovnik", kako su ga "delije" prozvale, istakao je da sadašnja generacija Zvezde može da dočeka proleće u Evropi.

"Ova generacija je nas sve zvezdaše učinila ponosnim, vratila je klub u sam krem evropskog fudbala što Liga šampiona svakako jeste. Taj kontinuitet, pa i iskustvo koje se stiče od neprocenjivog je značaja za klub, igrače, a nama navijačima donosi nezaboravne momente. Bajern je oduvek bio institucija, jedan od najboljih klubova na planeti i svaki pozitivan rezultat biće pravo bogatstvo za onaj cilj, kome se svi tako nadamo, a to je proleće u Evropi. Zvezda je ulaskom u Ligu šampiona sezonu već učinila uspešnom, sve više od toga biće bonus ali i znak da klub iz dana u dan raste", rekao je Najdoski u intervjuu za klupski sajt.

Najdoski prati Zvezdu još od prvog kola letošnjih kvalifikacija, sada je čeka Bajern u Beogradu. "Zvezda može opet da sruši Bajern, ja verujem u to. Bez obzira što se fudbal u poslednje vreme podelio na one bogate i sve ostale, nije sve u novcu. Moraće naši igrači da budu i hrabi i mudri, da ubede sebe da to mogu jer oni nose dres kluba koji se nikad nikoga nije plašio, nikome uzmicao i unapred priznavao da je bolji. Imaće i tu najveću snagu sa tribina, najbolje navijače na svetu. Kad je mogao da padne Liverpul, a većina igrača iz sadašnjeg tima je igrala i prošle godine, može i Bajern koji će sigurno igrati punom snagom jer oni u svojoj genetici ne umeju drugačije. Ako daju maksimum a ne uspeju da pobede Bajern ne treba da se pokolebaju jer ja sam prilično uveren da smo bolji od Olimpijakosa i da ćemo u Atini doći do cilja." On se prisetio kako je to izgledalo u aprilu 1991. godine u polufinalu Kupa šampiona sa nemačkim gigantom u Beogradu kada je golom u poslednjim trenucima meča ekipa Ljupka Petrovića otišla u finale na megdan Marseju.

"Kad je lopta ušla u mrežu pao mi je kamen sa srca, bilo je nezapamćeno slavlje. Fudbal ceni hrabre i poštene. Naša generacija je bila takva zato nam se sve vratilo te noći a kasnije i u Bariju. Zato i savetujem igračima da u utorak izađu čistog srca, hrabro, odvažno, a da budu i pametni, smireni, da ih ne ponese atmosfera već da im ta energija sa tribina da dodatnu snagu da dođu do svog cilja i sve nas obraduju. Imam osećaj da će uspeti", optimsta je Zvezdin "Ilija gromovnik

