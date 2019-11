OPOMENA ZA PARTIZAN, ALKMAR IMA VELIKE AMBICIJE! BOADU: Želimo titulu i Ligu šampiona!

Da to neće biti nimalo lak izazov govori i forma tima Arne Slota koji se trenutno nalazi na drugom mestu "Eredivizije" tik ispod Ajaksa. Najveća opasnost će pretiti od novopečenog reprezentativca Holandije Majrona Boadua, strelca 15 golova od početka sezone. "Sjajno bi bilo ako bismo opet uspeli da se kvalifikujemo za Ligu šampiona. Daćemo sve od sebe da to radimo. Dalek je put, ima dosta da se igra do kraja sezone, ali snovi su nam dozvoljeni. Na kraju krajeva, neke od snova i na ličnom i na timskom planu sam ostvario u poslednje vreme."

foto: EPA/Roy Lazet

"Malo po malo učvrstili smo se na drugom mestu tabele. Gledaćemo da ga odbranimo. Plan je da dobijemo što više mečeva je moguće. Pitaju me da li možemo da se umešamo u borbu za titulu i koliko je relano da je preotmemo Ajaksu, a ja kažem da će se više znati kad budemo odmerili snage sa Kopljanicima, sredinom decembra. Ili ćemo smanjiti razliku na samo tri boda i pokazati da smo sposobni za iskorak ili će se ona uvećati na devet", smatra 18-godišnji napadač.

Kurir sport

Kurir