NAJVEĆI ISPIT OVE GENERACIJE CRNO-BELIH: Šta očekuje fudbalere Partizana u Hagu?

U četvrtak 28. novembra će Partizan u „zloglasnom“ Hagu igrati izuzetno bitan evropski takmičarski meč. U tom holandskom gradu čije ime na ovim prostorima budi poslednjih decenija neke ne baš prijatne asocijacije, koje nemaju nikakve veze sa fudbalskim sportom, crno-bele će ugostiti odlična ekipa AZ iz Alkmara, koja ove sezone sva svoja domaćinstva u Ligi Evrope organizuje na tamošnjem stadionu „Cars Jeans“. Razlog za preseljenje našeg rivala iz Alkmara u 70-ak kilometara udaljeni Hag bili su ogromni građevinski problemi na matičnom stadionu AZ u Alkmaru – problemi sa krovnom konstrukcijom koja se u toku leta delimično obrušila na tribine – tako da je UEFA naložila Holanđanima „preseljenje“ iz bezbedonosnih razloga, sve dok se problemi na stadionu u Alkmaru u potpunosti ne saniraju. Teren stadiona „Cars Jeans“ u Hagu ima veštačku travu i to samo po sebi ne bi bio toliki problem za Partizan koji je u međuvremenu navikao da po Evropi igra na „veštaku“ (primerice u Astani ili pre toga u Moldeu), no ovaj put je reč o veoma lošoj, istrošenoj i tvrdoj podlozi koja će predstavljati priličan problem za naš tim. Na problem terena u Hagu su javno ukazivali i iz Mančester Junajteda pre i nakon gostovanja u Hagu (0:0), tako da se valja pripremiti i za iskušenja tog tipa koja narednog četvrtka čekaju kolena i zglobove naših fudbalera. Uzdamo se svakako u logistiku našeg kluba u pripremi ovog gostovanja, u informisanost pouzdanih ljudi ovde i u Evropi koji će preneti bitne informacije i dati savete kako se najbolje i najbrže naviknuti na travnati „parket“ koji nas u četvrtak tamo očekuje.

Kada je u pitanju takmičarska situacija u našoj grupi, polazna pozicija Partizana pred put u Holandiju je kristalno jasna – samo pobeda i osvajanje sva tri boda u Hagu ostavljaju nadu, i to realnu, da crno-beli ove sezone, nakon dve godine, ponovo mogu izboriti „zimovanje“ u Evropi! Bilo koji drugi ishod (remi ili poraz Partizana) te nade potpuno odstranjuje, odnosno promoviše ekipu iz Alkmara u učesnika 1/16 finala Lige Evrope koja se igra u februaru 2020. godine – bez obzira na ishode poslednjeg kola u grupi u kojem 12. decembra igraju Mančester Junajted – AZ Alkmar, odnosno Partizan – Astana. Ostvari li Partizan toliko željenu pobedu u Hagu, temperatura bi se digla do usijanja, Holanđani bi nam bežali jedan jedini bod (uz Partizanov bolji međusobni skor) i sve bi se rešavalo u poslednjem kolu. Neka tako i bude…

Jako netipična dešavanja smo ove sezone videli u Partizanovoj grupi. Osim neverovatne činjenice da imamo ekipu iz 2. šešira (mislimo na žreb za grupe) koja se pokazala apsolutnim autsajderom, koja nije osvojila niti jedan bod u protekla četiri, a vrlo je moguće da ga ne osvoji ni u preostala dva kola (što bi bio jedinstveni presedan u istoriji grupnih takmičenja u Ligi Evrope!), mi smo još u grupu dobili ekipu iz 4. šešira koja jednostavno cele jeseni „gazi“! Posledica ovih dešavanja je činjenica da Partizan ove sezone može teoretski da se ne kvalifikuje za 1/16 finala čak i ako osvoji svih 10 bodova u grupi (ako pobedi i u Hagu, a i posle kući protiv Astane)! Imali smo jedno slično iskustvo u decembru 2015. godine, kada nam 9 osvojenih bodova u grupi nije bilo dovoljno za „evropsko prezimljavanje“, a sa 8 bodova smo recimo prošli dalje u decembru 2017. godine i to čak jedno kolo pre kraja grupne faze (teoretski možemo sa 8 bodova ostvariti prolaz dalje i ovaj put – uz pobedu u Holandiji, remi protiv Astane i istovremeno uz poraz AZ Alkmara u Engleskoj)! Dakle fudbalska matematika može biti svakakva, ali kod ovakvog sistema takmičenja nikada nije dobro kada je neko od konkurenata „nula“, jer to automatski znači da je za prolaz potrebno osvojiti više bodova nego li u slučaju kada imamo izjednačenu grupu, sa ravnomernijom raspodelom bodova. Uostalom, pogledajte sledeći grafikon i uporedite trenutne situacije u svih 12 grupa Lige Evrope 2019/20, uverićete se i sami koliko tu ima drastičnih razlika

AZ Alkmar, rekli smo to već, ove jeseni nemilice „gazi“ sve pred sobom. To važi pre svega kad je u pitanju prvenstvo Holandije, pa se najpre koncentrišemo na to njihovo takmičenje:

AZ Alkmar je visoko pozicioniran na tabeli (2. mesto, koje kao i ono 1. takođe vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona), praktično je jedini ozbiljan pratilac neprikosnovenog Ajaksa, a bodovno daleko iza vodećeg dvojca su mnogo ili makar malo „zvučniji“ klubovi kao što su PSV ili Fejenord, odnosno Groningen ili Tvente. Skrećemo vam pažnju na dosadašnji sjajan prvenstveni bilans AZ Alkmara (10-2-2), uz impresivnu gol razliku (34:8). Pritom su jedan od dva prvenstvena poraza pretrpeli još pre skoro tri meseca (1:2 protiv Vitesea u Arnhajmu, dalekog 1. septembra ove godine), i to golom iz penala u dubokoj nadoknadi (96. minut)! Taj poraz im je dakle bio jako nesrećan, a kao jedini prvenstveni kiks može im se računati poraz kući od Herenvena (2:4) koji se desio 19.10.2019, dakle pre više od mesec dana. Zašto posebno navodimo ovaj datum poraza AZ Alkmara od Herenvena? Pa zbog toga da vidite šta je nakon toga usledilo, kakva „ludačka“ igračka i rezultatska serija našeg rivala u četvrtak.

Odigrali su u poslednjih mesec dana ukupno 6 utakmica u dva takmičenja (Liga Evrope i prvenstvo Holandije) i sve do jedne su dobili, sa fantastičnom gol razlikom od čak 24:0 !!! Oni jedan jedini gol nisu primili, a svakom rivalu su mrežu napunili!

Sa ovim njihovim kombinovanim mesečnim bilansom u periodu 24.10.2019 – 23.11.2019. prelazimo polako na „čistu“ Evropu, na dosadašnji put AZ Alkmara kroz Ligu Evrope 2019/20: Za razliku od Holandije, gde od početka sezone igraju standardno veoma dobro a takvi su im i rezultati, u Evropi su tokom leta i kvalifikacija nekako hvatali zalet za grupnu fazu, u koju su se, pročitaćete u narednim redovima, plasirali sa mnogo muka pretrpljenih u plej ofu:

• Počeli su od 2. kola kvalifikacija kao i Partizan. Protiv švedskog Hekena zabeležili su kući razočaravajućih 0:0 (zaista kući, u njihovom Alkmaru), ali su onda pobedili u Švedskoj čak sa 3:0 i na kraju lagano prošli u naredno kolo. • Protiv ukrajinskog Marijupolja su u gostima odigrali 0:0, a onda je u Hagu usledila rapsodija AZ Alkmara i pobeda od čak 4:0. • Došao je na red plej of i dramatičan dvomeč kojeg su imali protiv belgijskog Antverpena. U prvom meču u Holandiji, igranom u Enšedeu, bilo je 1:1, a AZ Alkmar je izjednačio tek u finišu utakmice. Interesantno, taj meč je sudio naš arbitar Srđan Jovanović, čovek koji je potom u septembru odlično odsudio srpski večiti derbi…U revanšu, igranom u Briselu, imali smo istovetan rezultat od 1:1 nakon 90 minuta, ali kako…Antverpen je još u prvom poluvremenu ostao sa igračem manje (crveni karton je dobio najbolji igrač Belgijanaca, napadač Mbokane), ali uspeva i tako oslabljen da povede sa 1:0 u poslednjoj četvrtini regularnih 90 minuta. Odmah nakon tog vođstva Antverpen ostaje bez još jednog igrača (drugi crveni karton njihovom igraču!), personalno „masakrirani“ Belgijanci ipak junački izdržavaju sve do 90. minuta, a onda tragično primaju gol za 1:1, za produžetke! U produžecima nisu imali ni teoretske šanse, AZ Alkmar je lako dobio sa krajnjih 1:4 i plasirao se u grupnu fazu.

U grupi, to znamo, AZ Alkmar ima posle četiri kola bilans od 2-2-0, uz izvanrednu gol razliku od 13:2, a tome je naravno doprinelo najviše onih njihovih 11:0 u dvomeču protiv Astane. Mančester Junajted nije uspeo da im da gol u Hagu (0:0), a jedina dva koja su primili u grupi primili su ih od Partizana (2:2 u Beogradu) – onda kada su, i to se mora reći, bili na terenu sa igračem manje. Inače, setićemo se i sada prvih pola sata utakmice i stanja na terenu kada je bilo „11 na 11“ – nije bilo baš sjajno i bajno za nas, zaista nije…

Nećemo se u ovom tekstu baviti brojnim fudbalskim, igračkim kvalitetima AZ Alkmara. Njihovim sjajnim napadačkim trilingom (Stengs, Boadu, Idrisi) i ostalim pozitivnim karakteristikama njihovih pojedinaca i njihovih linija tima baviće se, sasvim sigurno i detaljno, naša struka u pripremi meča u Hagu. Ono što na ovom mestu želimo da istaknemo kao nešto što uliva nadu i čini nas optimistima nije toliko ta neka pozitivna tradicija koju Partizan generalno ima protiv holandskih ekipa, koliko činjenica da AZ Alkmar, koliko god da u njemu ima fudbalskog kvaliteta (a ima ga, u izobilju!), pokazuje u više mečeva ove sezone neke taktičke nedostatke, „potpomognute“ taktičkom nedisciplinom pojedinaca koje nekad rezultiraju nepotrebnim kartonima, a nekad „samo“ ogromnim kiksevima u zadnjoj liniji koji baš i nisu do sada od rivala često kažnjavani. Na tu kartu Partizan mora da računa u četvrtak, da te momente na vreme prepoznaje (očigledno je reč o lošim navikama nekih njihovih pojedinaca) i da ih surovo kažnjava! Urade li crno-beli to, a pritom sami budu maksimalno fokusirani i koncentrisani u Hagu – možemo doći do toliko željene pobede i do produžetka nadanja da ćemo se plasirati među najbolja 32 tima u Ligi Evrope 2019/20.

Partizan, koliko god da smo svesni takmičarskog značaja meča u Hagu, nije pod pritiskom „moranja“ prezimljavanja u Evropi. Bilo bi i lepo i korisno prezimiti, tu zbora nema, ali je mnogo veći pritisak bio letos u Moldeu, kada se vodila bitka za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Ući u grupnu fazu, to je bilo i ostalo „moranje“ svake sezone, ne samo ove. Obezbeđivanje prolaza grupne faze i zimovanje u Evropi – to je već neka „nadogradnja“ i takvu obavezu imaju ipak mnogo jači evropski klubovi i još zvučnija imena od našeg. Partizan postoji 74 godine, ima u svojoj istoriji 43 sezone učešća u evropskim takmičenjima pod pokroviteljstvom UEFA (računajući tu i tri sezone u Kupu sajamskih gradova, preteči Kupa UEFA, a ne računajući ovu tekuću sezonu u Ligi Evrope), a u svojoj istoriji je prezimio u Evropi samo 6 puta:

– u sezoni 1955/56 – četvrtfinale Kupa šampiona protiv Reala iz Madrida (iako kalendarski nismo imali proleće, jer su mečevi igrani 25.12.1955. i 29.01.1956.) – u sezoni 1963/64 – četvrtfinale Kupa šampiona protiv Intera iz Milana – u sezoni 1965/66 – stiglo se sve do finala u Briselu protiv Reala iz Madrida – u sezoni 1989/90 – četvrtfinale Kupa kupova protiv Dinama iz Bukurešta – u sezoni 2004/05 – osmina finala Lige Evrope protiv CSKA iz Moskve – u sezoni 2017/18 – šesnaestina finala Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja

Dakle nije evropsko proleće nešto što se kroz istoriju našeg kluba podrazumevalo i bilo bi nekorektno takvu obavezu nametati današnjoj generaciji crno-belih. Borićemo se u četvrtak za tu pobedu u Hagu sa svim čime raspolažemo, alibija u tom smislu neće i ne sme da bude, ali naša ekipa i naš stručni štab nemaju nikakav imperativ – posebno ne na terenu rivala koji se već pokazao jako kvalitetnim i po evropskim parametrima. Pobeda u Hagu bi bila veliki podvig, a ako pitate srpsku fudbalsku javnost (mimo navijača Partizana), onda ćete sigurno čuti i pojam „čudo“. Ne libe se da taj pojam koriste i neki ovdašnji sportski novinari, samozvani analitičari, koji gostuju po raznim domaćim i regionalnim TV kanalima i tamo otvoreno pričaju o nemogućnosti prolaska Partizana. Obećavamo, ukoliko Partizan prezimi u Evropi, plasiraćemo ovde interesantne video priloge na tu temu, da se podsetimo tih „avansnih bisera“…

U Evropi je ove sezone startovalo čak 237 klubova. Njih 43 je odmah imalo obezbeđen nastup u grupnoj fazi Lige šampiona (26) ili Lige Evrope (17), a njih 194 je za neku od tih grupnih faza tek moralo da se izbori (53 kluba su se borila za 6 mesta u grupama Lige šampiona, a 141 klub se borio za 31 mesto u grupnoj fazi Lige Evrope).

Partizan je kao učesnik grupne faze Lige Evrope 2019/20 već krajem avgusta postao uspešniji od 110 konkurentskih klubova koji su od početka leta želeli to isto kroz kvalifikacije za pomenuto takmičenje. Da li ćemo uskoro moći da se podičimo da smo nadmašili još 24 ekipe u ovom takmičenju (one koje neće proći grupnu fazu Lige Evrope), ili nećemo – to jesta bitno, bilo bi predivno ako se ostvari, ali neće biti tragedija ako se ne ostvari.

Predstojeće dve evropske utakmice koje sigurno stoje pred nama (u Holandiji i potom protiv Astane) bitne su i sa aspekta jačanja našeg klupskog koeficijenta za narednu sezonu 2020/21.

Isečak iz trenutne klupske rang liste UEFA za sezonu 2020-21

Teoretski možemo u ove dve utakmice da „napucamo“ naš klupski koeficijent i do 23,000 boda (ukoliko obe utakmice pobedimo, s obzirom da remi donosi 1,000 a pobeda 2,000 boda za koeficijent), što bi verovatno značilo i proleće u Evropi i još minimum dve utakmice naproleće, za dalje jačanje koeficijenta. Međutim, čak i ako se ne obezbedi proleće u Evropi, svaki remi ili pobeda u naredna dva meča ostaje jako bitan. Uopšte nije svejedno hoćemo li u narednoj sezoni imati klupski koeficijent od sadašnjih 19,000, ili 21,000, ili na primer 22,000 boda. Čak se može desiti u nekim budućim evropskim kvalifikacijama da taj jedan bod više ili manje presudno utiče na to hoće li Partizan u nekom momentu, pred neki žreb (recimo onaj za plej of) ostati „iznad crte“ (među nosiocima), ili „ispod crte“ (među nepovlaštenim ekipama). Treba konstantno misliti o tome i zato će recimo i meč protiv Astane u decembru, kako god završi ovo sad u Hagu, biti bitan za Partizan. Dve pobede u naredne dve utakmice su mnogim navijačima Partizana bitne i zbog mogućnosti prestizanja večitog rivala na ovoj trenutnoj listi. Partizan je u poslednjih 15 godina neprestano najbolje rangirani srpski klub na ovoj listi (onda kad su te liste konačne, „fiksirane“ za nastupajuće sezone), iz leta u leto, pa bi bilo lepo da se ova lepa tradicija nastavi i kad je u pitanju sledeće sezona 2020/21.

Predstojeće dve evropske utakmice su bitne i za nacionalni koeficijent Srbije, za onu drugu narednu sezonu 2021/22, a upravo tu se vodi još uvek velika bitka za to 15. mesto koje nam treba, kako bi od te sezone 2021/22, kada se uvodi i treće evropsko klupsko takmičenje („UEFA Europa Conference League“), imali dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, uz jedan tim koji će krenuti u kvalifikacije za Ligu Evrope i još dva tima koja će igrati kvalifikacije za novo takmičenje.

Isečak iz trenutne rang liste zemalja za sezonu 2021-22

Šanse nam nisu velike, iako imamo još dva aktivna kluba u Evropi. Kipar nam beži 1,000 bod, a to su dve evropske pobede za zemlje koje su, kao Srbija, imale na startu četiri tima u Evropi. Pritom kiparski APOEL ima realne šanse da i sam prezimi u Evropi. Još veći problem su nam Škoti, iako nam oni manje beže od Kiprana, ali zato imaju dva tima u Evropi od kojih je Seltik već sada prezimio u Evropi (!), a Rendžers ima lepe, realne šanse da i on učini to isto. Grčka nam je takođe problem, posebno ako se ispostavi da će Olimpijakosu biti dovoljna i samo pobeda protiv C. zvezde u poslednjem kolu da je prestigne i da on prezimi u Evropi. Što se Hrvatske tiče, i ona nam je problem jer zagrebački Dinamo ne da može da prezimi u Ligi Evrope, nego možda čak to može i u Ligi šampiona! A ovo poslednje, prezimljavanje u Ligi šampiona, donelo bi Hrvatima i bonus bodove (punih 5,000 za Dinamov klupski, ali i 1,250 bodova za hrvatski nacionalni koeficijent), čime bi se Hrvatska „katapultirala“ naviše. Čak je i Švajcarska, koja je trenutno ispod nas, opasan konkurent sa svoja čak 3 predstavnika (!), jer Bazel samo što nije prezimio u Evropi, Jang Bojs je na dobrom putu da to učini, a čak ni Lugano nije izgubio sve šanse. Sve u svemu, šanse su nam male, ali treba se boriti dokle god one postoje.

I na kraju da se dotaknemo značaja utakmice u Hagu, ali onda i one protiv Astane u Beogradu, kada je u pitanju finansijski momenat, kada je u pitanju novčana zarada – direktna i indirektna. Partizan je ove sezone, na ime direktnih premija UEFA zaradio već 5.720.000 EUR i to na sledeći način:

260.000 € za igranje 2. kola kvalifikacija 280.000 € za elimimaciju Velšana i potonje igranje 3. kola kvalifikacija 2.920.000 € za eliminaciju Turaka i Norvežana, tj. za plasman u grupnu fazu 1.500.030 € za ukupno 21 „vrednosnu akciju“ od po 71.430 € (kao 28. klub od ukupno 48 učesnika grupne faze Lige Evrope, mereno po klupskom koeficijentu) 190.000 € za remi protiv AZ Alkmara u Beogradu 570.000 € za pobedu protiv Astane u Kazahstanu

U Holandiji i posle protiv Astane se može zaraditi direktno još maksimum 1.140.000 € (ako se ostvare obe pobede) – pri čemu bi obe pobede vrlo lako mogle obezbediti i proleće u Evropi, a ono bi donelo klubu i dodatnu novčanu premiju UEFA u iznosu od punih 1.000.000 € (ako se proleće u Evropi obezbedi preko 2. mesta u grupi, a jedino to 2. mesto je još u dometu Partizana)!

Već zarađenih 5.720.000 € svakako nije sve što klubu sleduje od UEFA, čak i ako bi se obe utakmica do kraja izgubile, čemu se nikako ne nadamo. Postoji zarada iz tzv. „marketing pool“-a i ona će, s ozbirom da je Partizan ove sezone jedini srpski predstavnik u grupnoj fazi Ligi Evrope, sigurno biti sedmocifrena u evrima (a biće u celini isplaćena tek na kraju ove sezone). Sem toga, iako je Partizan finansijski dosta nastradao plaćanjem kazni UEFA i činjenicom da je i u plej ofu protiv Moldea, a onda i na startu grupne faze protiv AZ Alkmara morao da igra na svom stadionu bez gledalaca sa plaćenim ulaznicama, opet će biti značajne zarade od ulaznica prodatih za domaće utakmice protiv Mančester Junajteda i Astane. Dakle neće ove sezona zarada od premija UEFA, odnosno kao posledica igranja utakmica u organizaciji UEFA, biti manja od 7.500.000 – 8.000.000 €, a u slučaju „prezimljavanja“ u Evropi će se ona sigurno popeti i na dvocifreni milionski iznos (10.000.000 €), možda ga čak i značajno nadmašiti. Naravno da ovi prihodi, koliki god bili, nisu isto što i profit kluba po ovom osnovu. Igranje Evrope u isto vreme i košta – treba platiti sva putovanja i gostovanja po Evropi (a gostovalo se čak i u dalekoj Aziji!), treba platiti i sve ono što se plaća za organizaciju domaćih utakmica u Evropi, a već smo pomenuli žestoke novčane kazne koje je klub nažalost, zbog ponašanja navijača, takođe morao da plati – ali baš zato preostala dva meča koja treba da odigramo u grupi imaju još veći značaj i zbog mogućnosti dodatne finansijske zarade. Ne treba i neće naravno taj novac biti najveći motiv našoj ekipi u Hagu i posle protiv Astane, pa o ovoj temi zato s razlogom pišemo tek pri samom kraju ovog teksta.

Ekspedicija Partizana u sredu 27.11, u prepodnevnim časovima, leti put Roterdama, odakle će se, nakon dvoipočasovnog leta, autobuskim transferom prebaciti u 20-ak kilometara udaljeni Hag. U sredu uveče će ekipa, sa još u Beogradu odrađenom kompletnom taktičkom pripremom za ovu utakmicu, odraditi trening i na stadionu „Cars Jeans“ – trening uobičajen za evropska gostovanja dan pre utakmice, dakle da se pre svega „osete“ stadion i sam teren, posebno u konkretnom slučaju ta veštačka, problematična podloga, kako bi se igrači a i stručni štab i u praksi uverili kako se lopta kreće po tom i takvom terenu. Sigurno da će i ovaj put pre treninga na gostujućem stadionu u Evropi šef struke Savo Milošević, uz prisustvo jednog od igrača Partizana, održati na stadionu „Cars Jeans“ konferenciju za predstavnike holandskih i srpskih medija. Među njima će biti i saradnici našeg klupskog sajta, pa očekujte u sredu i u četvrtak zanimljive tekstualne i fotografske sadržaje iz holandskog Haga. Utakmica u četvrtak 28.11. počinje u 18.55h i biće direktno prenošena za područje Republike Srbije kako na javnom servisu (RTS 1), tako i na kablovskom kanalu TV Arena sport 1.

