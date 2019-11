OMILJENI NEMAC SVIH DELIJA: Augentaler se prisetio čuvenog meča na Marakani i detalja koji ga još uvek proganja! (FOTO)

Zvezda će Bajern ugostiti u utorak od 21.00 u 5. kolu Lige šampiona, a on se sada u razgovoru za nemačke medije osvrnuo na taj za njega horor meč, koji ga je pratio kroz celu karijeru.

"Ne znam za datum, ali sigurno aludirate na revanš polufinala Lige šampiona u Beogradu. Izgubili smo u Minhenu sa 2:1 i bili smo primorani da preokrenemo. Dugo se činilo da će meč otići u produžetak, postigli smo izjednačujući gol i Bender je doveo Bajern u vođstvo", prisetio se Augentaler i nastavio.

"Igrali smo veoma samopouzdano u Beogradu, Jup Hajnkes nam je rekao da je sve otvoreno uprkos porazu. Već smo imali senzacionalan preokret 1989. u Milanu protiv Intera, bilo je 0:2, pa 3:1. Iako je Zvezda vodila u grotlu Marakane pred 80.000 fanatičnih navijača, izjednačili smo rezultat iz prvog meča. Nažalost, poklekli smo u mom pokušaju da odbranim udarac u poslednjem trenutku, propustili smo finale.

Iako se najviše pričalo o Augentaleru, imao je i golman Auman doprinos.

"Bio je malo zbunjen pošto su ga napali jedan ili dvojica jugoslovenskih igrača, pa je propustio loptu u svoj gol. To je fudbal", procedio je kroz zube Augentaler.

Nemac će meč pamtiti i po tome što je umalo izgubio svoju dragocenu, taličnu ogrlicu.

"U duelu sa Belodedićem, on je nehotice pokidao lanac sa mog vrata. Mislio sam da je pao na travnjak, ali već sam se pomirio sa time da je to ostalo kao zalog u Beogradu. Sledeći put kad je došlo do duela, Belodedić mi je taj lanac uručio, pokazavši da nije samo odličan libero, već i veliki gospodin, istakao je Augentaler.

