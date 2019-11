VLASNICA NAJLEPŠIH GRUDI SERIJE A PREKINULA TRENING DINAMA: Fudbaleri prestali da treniraju zbog Dilete Leote! VIDEO

Dominik Livaković, Danijel Zagorac i Dinko Horkaš prekinuli su trening, a Zagorac je pratiocima na Instagramu dao urnebesno objašnjenje pomalo neobične situacije.

"Trenutak kad je ušla Dileta Leota na stadion", napisao je na Instagramu Zagorac i nasmejao svoje pratioce.

foto: Instagram

Naravno da Leota, vlasnica najlepših grudi Serije A, nije ušetala na stadion "San Siro", ali je trenutak i pogled trojice momaka bio takav da ne bi bilo čudno da je ona bila razlog da prekinu trening.

Prelepa 28-godišnja novinarka je zaštitno lice Serije A. Na Instagramu je prati više od 5.5 miliona pratilaca.

Novinarstvom je počela da se bavi na rodnoj Siciliji 2010. godine, a sada je velika zvezda u Italiji.

Međutim, takav status donosi i neprijatnosti, kao kada su joj nedavno navijači Napolija, pred meč sa Brešom, skandirali seksističke povike, tražeći da im pokaže grudi. Dileta ime je samo pokazala palac nadole.

"To je bio nesporazum. Napolijevi navijači su me podržavali, ali onda su otišli malo predaleko. To je bila samo šala, a moja reakcija u tom trenutku bila je ironična", rekla je Dileta Leota.

Kurir sport

Kurir