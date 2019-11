REKAO SAM IM SAMO DA SKLONE PLAVUŠE OD BOAĆIJA! Bard Živadinović u jutarnjem: Ma kakav Hajat, poslao bih ja njih u ...

Živadinović je, kao po dobrom starom običaju, bez dlake na jeziku pričao o svim aktuelnim temama vezanim za fudbal, a naravno, u fokusu mu je bila Zvezda i njen nastup od pre nekoliko dana u Ligi šampiona.

- U današnje vreme kod nas najviše smetaju treneri. A, pre svega oni principijalni koji drže do sebe. Onda mu igrači naprave problem, namerno loše odigraju dve utakmice, izgube i tako ga oteraju iz kluba - počeo je Živa i nastavio.

- Igrači Zveze bili su nemotivisani, bez sistema, neka gupa ljudi bez koncepcije. Pozadi spori, napred bez organizacije. Ja sam uvek govorio, igrač Zvezde treba da izađu na svaku utakmicu kao da im je poslednja u karijeri i igraju preko svojih mogućnosti. A ne ono kao protiv Bajerna.

Onda se ''Živa'' dotakao i trenera Milojevića za koga kaže da je i sam zaslužan.

- Za Milojevićev dolazak sam i ja zaslužan. Pitali su me šta mislim i imao sam samo reči hvale jer mislim da je baš dobar trener. Ali šta je problem kada dođeš u Zvezdu. Ruke su ti vezane jer se svi mešaju u tvoj posao. Svi se pitaju ko će da igra i to je veliki problem za trenera. Rade se pokvarene igre ljudi koji su iz takozvane administracije i tu su samo kako bi ''maznuli'' lovu, ali za sebe, ne za klub - i dodao.

- Ovi stranci što sada igraju ne vrede ništa. Kao su dva miliona i više, a ništa ne znaju. Mogu da igraju samo u Beogradu. Tako je bilo i za Abubakara koga sam ja preporučio Zvezdi, ali onda nije bilo para i on je morao da ide u Partizan.

A, onda se Živadinović ponovo vratio Zvezdinoj ''administraciji''.

- Osim tih iz ''administracije'' ima tih nekih imena koja se samo pojave kada se napravi neki rezultat i tu su da ''pokupe'' lovu. A, ja se pitam šta se ja Džajom. Takj čovek je dao više od svih, ne samo za Zvezdu, nego i za svetski fudbal i sada su ga sklonili. Nema čoveka nigde.

Nije mogao ''Živa'' a da ne prokomentariše i pojedine strance. Na meti mu je ovog puta bio napadač Boaći.

- Veliki broj stranca dolazi sada iz Afrike, tačnije iz provincija. Tamo ima mnogo boljih igrača nego što igraju po Evropi, ali stvar je u tome što menadžeri nemaju kombinacije za njih. A, kada je Boaći došao odmah sam rekao svima, samo sklonite plavuše od njega. Boći je dobar, ali je problem što on više voli plavo nego išta. Ovde u Zvezdi su ga stavili na tanak led i onda je upao u problem.

Što se tiče utakmice sa Bajernom, Živadinović nije imao ništa lepo da kaže.

- Ovo je bila bruka i sramota, najveća Zvezdina ikada. Oni ne zaslužuju da budu u Hajatu, kakav bre Hajat? Nemaju oni pedigre za to! Za njih je smeštaj kod Vere u Radmilovcu. Ujutru se čuju pevci i to je bio karantin za moje igrače nekada. Nema ni Ž od žena, to je bilo rešenje, a ne ovo danas.

Podsetimo, Zvezda je na svom terenu poražena od Bajerna iz Minhena sa 0:6, čime su izgubile sve šanse za prolaz u nokaut fazu. Crveno-belim ostaje šansa za prolaz u Ligu Evrope ukoliko u Pireju uspeju da ostanu neporaženi.

Šta je još popularni Živa rekao u jutarnjem programu poslušajte na videu.

Kurir sport

Kurir