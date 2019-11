UNIŠTIO GA ALKOHOL! Dino Zof o Gaskojnu: On je bio veliki umetnik, koji je odbacio svoju umetnost! (FOTO)

"Bio sam očajan. On je bio veliki umetnik koji je odbacio svoju umetnost. Uvek sam obožavao umetnike, one ljude koji kreiraju. Golmani ne kreiraju ništa. Žao mi je njega, on je odbacio svoju umetnost na veoma loš način", rekao je Zof.

Gaskojn je proveo tri godine u Rimu, ali je više ostao upamćen po sukobima sa medijima i lošim odnosima sa vlasnikom Serđom Kranjotijem nego po rezultatima na terenu.

"Moje srce je plakalo za njim. I tada je bilo evidentno da će imati probleme kada bude prestao da se bavi fudbalom. To je logična posledica", istakao je Zof.

On se prisetio i detalja sa početka priprema, kada nije mogao da prepozna svog igrača.

"Vratio se u trening kamp sa 12 kilograma viška. Došao je sa kosom vezanom u rep. Bio sam očajan. Kada se pojavio morao sam da pitam saradnike ko je to. Nisam hteo da verujem da je to on. Ali, to je Gaskojn, moja najveća žalost u karijeri", rekao je Zof. Gaskojn je u Lacio stigao 1992. godine, a saga o njegovom transferu iz Totenhema je trajala gotovo celu sezonu.

foto: AP

Londonski klub je u zamenu dobio više od 11 miliona funti, a fudbaleru je uplaćeno dva miliona, uz nedeljnu platu od preko 20.000 funti.

Navijačima se odmah dopao njegov karakter, dok se vlasnik kluba Serđo Kranjoti ubrzo upoznao sa mračnom stranom pošto mu ga je Gaskojn često pozdravljao pesmom u kojoj je pominjao njegovu ćerku i njene grudi.

Posle odlaska Zofa, Gaskojn je doživeo prelom noge na treningu, u pokušaju da klizećim startom zaustavi Alesandra Nestu, da bi ga potom novi trener Zdenjek Zeman odstranio iz tima zbog lošeg fizičkog stanja.

Kurir sport

Kurir