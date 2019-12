Ovo je bila prilika da crvenim tepihom prošetaju sve zvezde Evropskog fudbala. Međutim na dodeli se nije pojavio Kristijano Ronaldo.

Jedan od potencijalnih laureata bio je i Virdžil van Dajk koji je u prolazu upitan da li to što se Portugalac nije pojavio znači da on ima rivala manje, on je kratko odgovorio:.

foto: EPA/YOAN VALAT

"Pitanje je da li mi je on bio rival" - poručio je Holanđanin.

