SLUČAJ LESTER: Čuda se ne dešavaju svaki dan, ali ko sme da se kladi protiv LISICA?! (FOTO)

Nakon toga jedno 12, pa dva deveta mesta su najavila da se "Lisice" vraćaju staroj praksi osrednjosti, u kojoj ne moraju da brinu za opstanak, a ni da se trude da naprave iznenađenje u vrhu tabele.

Ali ove sezone napravili su novi značajan iskorak i ispod radara započeli scenario koji bi mogao da se pretvori u veoma lepu priču za njih.

Nakon 14 utakmica Lester je stigao do 32 boda, tri više nego u ovom periodu 2015 godine, u sezoni kad su osvojili titulu.

Ekipa menadžera Brendana Rodžersa je upisala šest uzastopnih pobeda, uz veoma atraktivnu i dopadljivu igru u kojoj se ponovo kao udarna igla profilisao Džejmi Vardi.

"Ne možete da otpišete Lester, ne posle onoga što su uradili 2016. godine. Sada nemaju Ligu šampiona da ih ometa, to ih čini mnogo opasnijima", napisao je nekadašnji reprezentativac Engleske Džejmi Rednap u kolumni za Dejli mejl.

Naravno u Lesteru su skromni i ne zaleću se.

"Cilj je da budemo u poziciji da stignemo do mesta koje vodi u evropska takmičenja. Biće veliki izazov stići u najboljih šest", rekao je nedavno Rodžers.

Posle 14 odigranih utakmica Lester je ekipa sa najmanje primljenih golova u ligi (9), a u kategoriji najefikasnijih se sa 33 postignuta pogotka nalazi na drugoj poziciji, iza Mančester sitija sa 39.

U dosadašnjem toku takmičenja Rodžersov tim je poražen na samo dve utakmice i to minimalnim rezultatom.

Prvi neuspeh se dogodio u duelu sa Mančester junajtedom na Old Trafordu rezultatom 1:0, a drugi od Liverpula sa 2:1 na Enfild roudu, golom u nadoknadi vremena.

U oba meča u najmanju ruku bili su ravnopravni na terenu.

Pobeda nad Sautemptonom od čak 9:0 i to na gostovanju,ostaće za sva vremena zapisana u istoriji Premijer lige.

U timu se sve i dalje vrti oko Vardija, najbolji je strelac lige sa 13 golova na 14 mečeva i bio je strelac na šest uzastopnih utakmica.

"On je toliko opasan igrač... Možete da vidite njegovu inteligenciju, njegova igra se poboljšava. On razmišlja sve vreme i igra konstantno na visokom nivou. Za mene, on vredi dva igrača zbog nivoa rada koji ulaže i pretnje koju stvara protivnicima", rekao je Rodžers.

Nekadašnji mendžer Liverpula je potom odgovorio na sugestije da bi trebalo da promeni formaciju.

"Ljudi me pitaju zašto ne igram sa dva napadača. Zašto? Zato što kada imate igrače kao što su Vardi ili Luis Suares, to je kao da imaš dva napadača. Mnogi igrači su bolji s godinama, neverovatno mi kada pomislim na Vardija. On izgleda brzo, ako ne i brže nego ranije", istakao je Rodžers.

Nakon trećine šampionata Lester je na drugom mestu na tabeli Premijer lige, sa osam bodova manje od vodećeg Liverpula.

Hoće li se istorija ponoviti?

