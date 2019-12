SNIMALA KUĆNI VIDEO, PA PREUZELA FUDBALSKI KLUB: Uz ovako seksepilnu predsednicu puca se samo na najviše ciljeve! (FOTO)

Беспокойный ум женщины успокаивается благодаря ухаживаниям мужчины. А результате , ее гормональная система , от которой зависит полностью ее женское Здоровье и физическое состояние ( блеск кожи , сияние глаз , волосы , вес) нормализуется. Но есть и обратная сторона , если женщина начинает проявлять активный интерес к мужчине , то он становится бездейственным. Мужчине приятно , но интерес к женщине начинает убывать , и тогда ум становится беспокойным! Это основной закон! . С источников.

