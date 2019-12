POSEBNI SE VRAĆA NA MESTO ZLOČINA: Junajted dočekuje Totenhem, sve u znaku Murinja! Solskjeru se drma stolica! (FOTO)

Žoze Murinjio vraća se u Mančester prvi put otkako je pre godinu dana otpušten iz Junajteda.

Portugalac je malo sredio situaciju u redovima Spursa koji su dobili sva tri meča pod njegovim vođstvom.

"Volim velike utakmice. Volim mečeve protiv najboljih timova i to je najvažnija stvar. Povratak an Old Traford je povratak na mesto gde sam bio srećan. Imao sam sjajnu vezu sa navijačima Mančester junajteda. Bio sam oduševljen dočekom koji sam dobio. Sada se vraćam kao trener tima koji će pokušati da pobedi Junajted i to daje drugu perspektivu. Očekujem da mi pokažu poštovanje, ali znam i da žele da urade suprotno od onoga što ja želim. Ja želim pobedu Totenhema, a očekujem da me oni zaborave i da podržavaju svoj tim kako bi ostvarili rezultat koji žele", rekao je Murinjo.

foto: EPA/PETER POWELL

S druge strane, Junajted je pod velikim pritiskom, tačnije menadžer Ole Gunar Solskjer.

Nakon 14 odigranih kola Mančester je na razočaravajućem devetom mestu i priča se da se Norvežaninu opasno ljulja stolica

Engleski mediji spekulišu da je uprava Junajteda dala Solskjeru ultimatum, ako izgubi od Totenhema i za vikend gradski derbi od Sitija, može da se pakuje.

"Stalno sam u kontaktu sa vlasnicima. Ovo je stalni proces, planovi, razvoj koji smo počeli. Naravno da nismo srećni gde se nalazimo ali ćemo da nastavimo da radimo. Ne brinem za posao. Izvori tih spekulacija su izmišljeni", rekao je Solskjer na pres konferenciji pred Totenhem.

foto: AP

