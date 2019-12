NAORUŽANI SRBI SU MI STAJALI IZNAD GLAVE I PRETILI UBISTVOM: Neverovatna priča brazilskog fudbalera

Ilan Arauho najviše je ostao upamćen kao napadač Sošoa i Sent Etjena a uspeo je da dogura i do reprezentacije Brazila.

Od pre pet godina Ilan (39) je u igračkoj penziji, a za francuski Lekip se prisetio najbizarnije i najopasnije epizode iz svoje karijere.

"Nakon kratkih angažmana u Vest Hemu i Internacionalu u leto 2011. došao sam u Ajačio na dogovoreni potpis ugovora. Ali nedelju dana se ništa nije događalo, da bi onda konačno po mene došao predsednik kluba Alain Orsoni", priča Ilan i napominje kako su prava iznenađenja tek usledila.

"Pokupio me u blindiranom BMW-u i iako je bilo dogovoreno da odemo na ručak u tom primorskom gradu, primetio sam da se penjemo u korzikanske planine. Kada sam pitao predsednika zašto je došlo do promene plana, objasnio mi je da je za njega previše opasno da ruča u Ajačiu. Tako smo došli do neke zabiti. Tamo sam ušao u sobu bez prozora, gde sam potpisao ugovor za Ajačio dok su iznad mene stajala dva naoružana Srbina."

Kako smo naveli Arauho je sada u penziji,predsednik Orsoni, koji je u leto 2008. u zadnji tren pobegao ubicama, godinu dana kasnije uhapšen je pod sumnjom da je organizovao ubistvo bivšeg poslovnog partnera, a Ajačio se takmiči u drugoj ligi Francuske.

