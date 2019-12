NA TERENU NIJE IŠLO, ALI MU JE ZATO U HOTELU BILO VRHUNSKI! Murinjo: Ne moram da usisavam, kuvam, čistim! (FOTO)

Naravno u centu pažnje je Žoze Murinjo koji se nakon skoro godinu vraća na "Tetar snova " ovog puta u ulozi protivničkog trenera.

Portugalac je priznao da je i dalje u dobrim odnosima sa pojedinim ljudima iz Junajteda i igračima.

Rekao je i da su mu stigle brojne čestitke iz bivšeg kluba kada je dobio posao u Totenhemu.

Mnogi su se pitali zbog čega je Portugalac dve i po godine živeo u "Louri" hotelu u Mančesteru, zbog čega nije zakupio kuću ili stan. Neki novinari veruju da je to bio razlog njegovog nezadovoljstva.

"Stvarno mislite tako? Stvarno znate šta me čini srećnim? Pa ja bih bio nesrećan da sam bio u svojoj kući", rekao je Murinjo.

foto: Profimedia

Potom je pojasnio i zbog čega bi bio nesrećan.

"Morao bih da čistim i usisavam, a to ne želim. Morao bih da peglam, ne znam kako. I da kuvam. Pržena jaja i kobasice, to je sve što umem da spremim. Tako da bih bio vrlo nesrećan. Ovako, imao sam sjajan apartman u hotelu. Bio je to moj prostor. I nije bilo žurbe da posle nedelju dana moram da se iselim. Ne, sve je bilo moje. Tu sam se uselio, ubacio svoj TV, knjige, kompjuter. Bio je to pravi stan sa telefonskom linijom. Samo bih pozvao, 'donesite mi kafa late' ili 'ne želim da siđem na večeru, da li biste mi je doneli gore?", rekao je Murinjo.

On se rado seća perioda življenja u hotelu.

"Kada bih gledao fudbal ili pravio planove, rekao bih jednom od pomoćnika, 'ponesi nam hranu'. Imao sam sve. Da sam bio sam u apartmanu bilo bi mnogo teže. Bilo mi je lepo, zaista lepo u Mančesteru", priznao je "Posebni".

foto: Profimedia

Ipak, dodaje da je prošlo dosta vremena otkako je otišao iz Junajteda.

"Vi na to gledate kao da je bilo juče, na pre skoro godinu dana. Sad sam u Totenhemu. Ako želite da pričamo o Junajtedu kao protivniku, to je u redu. A što se tiče moje prošlosti tamo, uđite u moju kancelariju i videćete na stolu nekoliko slikama iz mog perioda u Junajtedu i to je sve. Jedna sa finala Lige Evrope sa mojim sinom u Stokholmu i jedna iz finala Karabao kupa na kojoj sam sa peharom", zaključio je Murinjo.

Da podsetimo Portugalac je smenjen 18. decembra 2018. godine posle 17. kola, kada je Junajted imao svega 26 bodova.

Sada ima 18 posle 14 utakmica i čini se da je u još slabijij poziciji, pa i nije čudo što se i Solskjeru drma stolica.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir