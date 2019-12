RASTANAK?! SAVO MILOŠEVIĆ POSLE PORAZA: Neću čekati da me teraju (KURIR TV)

"Već se dešavalo više puta: kad malo spustimo gard...ova ekipa ima svoj limit i ako nije na maksimumu, ako ne igra maksimalno, to ode predaleko i to je posle teško zaustaviti. Očigledno da ni ja ni moj stručni štab ne uspevamo da rešimo to pitanje. Tako da...Rezultati diktiraju mnogo toga, moramo biti realni. Negde ću morati da idem", rekao je Milošević novinarima posle poraza.

Na molbu da pojasni na šta tačno misli, pošto mu navijači očigledno pružaju podršku zbog svega što je uradio u Evropi i na "oživljavanju" interesovanja za klub i nekih igrača, on je prosto odgovorio:

"Ja mislim da neću čekati da me teraju. Uvek sam birao u životu da ja odem pre nego što me oteraju".

Tako mislite i pored svega što ste uradili za Partizan za ovih osam meseci?

"Koga to zanima?", kratko je odgovorio trener.

Zanima upravo te navijače koji vam pružaju podršku...

"Ne znam šta da vam kažem zaista...", utučeno je odgovorio Savo.

On je kazao da ni igrači na terenu nisu bili ozbiljni, a na pitanje ko tačno, samo je rekao:

"Skoro svi. Nijedan dogovor nismo ispoštovali iz svlačionice...da ne zalazim", teško je pronalazio reči.

Što se tiče same utakmice u kojoj je njegov tim vodio 2:0 i onda u 95. izgubio 2:3, nije imalo mnogo toga pametnog da se kaže.

"Čestitam Napretku na pobedi. Propustili smo veliki broj šansi i ponovo smo bili neozbiljni. Ovo prelazi neke granice koje ja mogu da podnesem. Imamo još par utakmica, status i dosta igrača i moj je pod velikim znakom pitanja. A zašto se ovo dešava? Pretpostavimo da je ova ekipa i umorna od velikog broja utakmica, da nemamo veliki broj igrača. Pretpostavljam da je to jedan od razloga, ali isto tako, danas smo imali situaciju da imamo rezultat. Znači nije bila koncentracija na nivou da se to održi. Ponovo smo počeli da srljamo i bilo je dosta taktičke nediscipline", rekao je Savo Milošević.

