VLADAN MILOJEVIĆ NAKON MLADOSTI: Vrlo sam zadovoljan kako smo izgledali, ima vremena za priču o Olimpijakosu

"Dobra i sadržajna utakmica. Vrlo sam zadovoljan partijom mojih izabranika. Došli smo da odigramo kvalitetno i savladamo Mladost. Znali smo da će nam za to trebati mnogo napora, koncentracije i strpljenja, jer domaćin u poslednje vreme igra veoma dobro. Bili smo svesni šta možemo da očekujemo od njih. Čvrst blok i brzi igrači po boku, kao i fenomenalna tranzicija koja je žargonski rečeno „za udžbenike“. Morali smo to da neutrališemo. S druge strane, pokušavali smo da stvorimo što više prilika i to je funkcionisalo sjajno, pre svega u prvih pola sata kada smo mogli da postignemo nekoliko golova. Plašili smo se da nas ne kazne, pogotovo iz prekida u kojima su najopasniji."

U Lučanima je u toku jučerašnjeg dana padao sneg, tako da je teren bio u nešto nekvalitetnijem stanju

"Težak teren je za sve. Da se razumemo, stadion u Lučanima je sjajan za igru, ali je pao sneg i pokvario uslove. Međutim, kako je nama, tako je i njima, ali je činjenica da su igrači danas bili pod nešto većim opterećenjima. Mladost je danas pokazala da je odlično pripremljena ekipa, parirali su nam trkački celu utakmicu."

Ponovio je Milojević ono što često ističe, a to je da je prva sledeća utakmica najvažnija.

"Prvi sledeći protivnik je uvek u fokusu. Nas čeka važna utakmica protiv Olimpijakosa, ali najmanje razmišljamo o tome. I u Atini, kao i u svakoj drugoj utakmici ćemo pokušati da damo sve od sebe, ali trenutno nam je Spartak u mislima"- podvukao je Milojević.

