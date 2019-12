DULE SAVIĆ I PIŽON U GLAS: Evo šta su legende Crvene zvezde poručile Delijama

"Ova generacija je zaslužila jaku podršku navijača i pune tribine, jer ispisuju još jednu veliku stranicu klupske istorije. Zbog svega što su ostvarili u toku sezone, pozivam navijače da popune tribine, daju timu dodatni vetar u leđa protiv Spartaka jer će uz njih ekipi biti lakše da nastavi pobednosni niz, da sezonu završi sa ubedljivom prednošću i napravi veliki iskorak ka trećoj uzastopnoj tituli. U isto vreme, ekipi će dati i podstrek za bitku koju će imati u Atini za ostanak u nokaut fazi Lige Evrope", izjavio je Savić za Zvezda TV.

Navijači crveno-belih imaju i dodatni razlog da sutra dobro ispune tribine stadiona "Rajko Mitić".

"Utakmica se igra i između dva značajna datuma u istoriji Crvene zvezde. Na današnji dan 1978. godine moja generacija je odigrala 1:1 u Londonu protiv Arsenala, a u nedelju osmog decembra Zvezda je osvojila u Tokiju Interkontinentalni kup 1991. Zato, dragi zvezdaši, dođite sutra na Marakanu, važno je u svakoj situaciji biti uz Zvezdu", rekao je strelac gola koji je utišao "Hajberi".

Četvrta Zvezdina zvezda Vladimir Petrović Pižon takođe je pozvao zvezdaše da dodatno podrže klub u finišu sezone.

"Ako bismo imali pun stadion, onda bismo imali i para da kupimo dobre igrače. Zvezdu ko ne voli kad-gubi, on onda nije zvezdaš. Nije nam lako, pre tri godine je dug bio 50 miliona i želeli smo samo da vratimo dugove. Samo to. A, u međuvremenu smo bili dva puta na vrhu sveta, sa elitom, već dve godine smo u Ligi šampiona. Zato pozivam sve zvezdaše da dođu na utakmicu sa Spartakom i podrže tim jer igrači to zaslužuju", istakao je Petrović.

