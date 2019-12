BIĆE RAŠFORD NOVI RONALDO: Trener crvenih đavola se pohvalno izrazio na račun mladog napadača

Trener fudbalera Mančester junajteda Ole Gunar Solšer rekao je danas da napadač "crvenih đavola" Markus Rašford ima potencijal da dostigne nivo jednog od najboljih fudbalera današnjice Kristijana Ronalda, ali da je za to neophodno da nastavi da vredno radi i da se usavršava.

"Vrlo lako mogu uporediti njih dvojicu, po veštinama, stavovima, atributima. Rašford ima veliku šansu da postane vrhunski igrač, nadam se da će nastaviti u istom pravcu", rekao je Solšer, prenosi portal goal.com.

Klub sa Old Traforda je u 16. kolu Premijer lige zabeležio pobedu nad gradskim rivalom Mančester sitijem (2:1), a strelac prvog gola bio je upravo Rašford. On je bio strelac i u pobedi protiv Čelsija, ali je posle toga upisao samo jedan pogodak u sledećih sedam mečeva. Ipak, Solšer ističe da to nije razlog za brigu.

"Ne želim da pričam o broju golova, sve dok je on fokusiran i dok stvara šanse na utakmicama, postizaće i golove", zaključio je Solšer.

Mančester junajted trenutno se nalazi na petoj poziciji tabele Premijer lige, sa 24 boda. U narednom kolu ugostiće ekipu Evertona, dok ih pre te utakmice očekuje duel grupne faze Lige Evrope protiv AZ Alkmara.

Beta

Kurir