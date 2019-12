MILOJEVIĆ PREUZEO ODGOVORNOST ZA NEUSPEH: Trener Crvene zvezde otvoreno govorio o mogućem odlasku sa Marakane

Nakon eliminacije iz Evrope, golom Jasera El Arabija iz penala u finišu meča, Milojević je upitan da li snosi odgovornost za celu situaciju, uključujući i letošnji prelazni rok.

"Kao odgovoran čovek, ne samo trener, reći ću da je najveća na meni. Ako hoćete da preuzmem odgovornost nemam problem da kažem. Napravićemo analizu na kraju prvog dela sezone... Predstoje razgovori sa upravom, ako sam odgovoran napustiću klub", rekao je Milojević na konferenciji za medije posle utakmice.

On je dodao da je ponosan zbog svega što je uradio za Zvezdu proteklih godina.

"Gde ću se zaustaviti ne znam. Možda će Zvezda nastaviti sa mnom, možda sa drugim. Zvezda puno znači za Srbiju, a treneri dolaze i odlaze", kazao je trener beogradskog kluba.

Prema njegovim rečima, duel sa Olimpijakosom odlučila su dva penala, ali je i priznao da je grčki tim jači u ovom trenutku.

Olimpijakos je kao treći završio u B grupi Lige šampiona, ispred Crvene zvezde, zahvaljujući golu Jasera El Arabija sa "bele tačke" tri minuta pre kraja, za razliku od Tomanea koji je u finišu prvog poluvremena iz iste situacije pogodio prečku.

"Naše putovanje se završilo u 87. minutu, ali ponosan sam na moje igrače. Sa jedne stane, zadovoljan sam svim utakmicama koje smo odigrali u Ligi šampiona i na sve što smo uradili. Večeras smo u većem delu meča neutralisali Olimpijakos, istina imali smo i sreće, i sve je stalo u dva penala. Mi ga nismo iskoristili, Olimpijakos jeste i to je glavni utisak", rekao je Milojević.

Objasnio je i situaciju kod promašenog penala Tomanea i zašto nije šutirao kapiten Marko Marin.

"To su stvari koje su nebitne. Ako bih se vratio kako su šutirali penale u Kopenhagenu neće vam biti jasno. Moja odluka je da Marin šutira penale, a drugi Tomane. U tom trenutku je Marin osećao da ne može, uzeo je Tomane i to je to", zaključio je Milojević.

(Beta)

Kurir