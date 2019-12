NEMAM ŽICU ZA TO, ALI NIKAD SE NE ZNA... Govorio je da neće da bude trener, a onda je usledila PONOĆNA BOMBA (FOTO)

Milojević nije prihvatio ponudu da produži ugovor, pre svega zbog zasićenja nakon dve titule, dva plasmana u Ligu šampiona i jednog u Ligu Evrope, a na njegovo mesto sešće Dejan Stanković.

Legendarni vezista je bio savetnik u UEFA, a poslednje obaveze u evropskoj kući fudbala bile su u koordinaciji za rad sa decom uzrasta od 13 do 16 godina, što je uklapao sa obavezama koje je imao u svom kampu.

foto: Deki5 promo

"Nije lako kada 20 godina igraš na vrhunskom nivou i onda se odjednom zavesa spusti i sve prestaje, seliš se u publiku. Dao sam fudbalu sve i taj fudbal je meni dao sve, treba vremena pronaći sebe posle karijere. Nisam želeo da brzam, išao sam korak po korak, isprobavao različite stvari", rekao je prošle godine Stanković za Sportifico.

foto: Starsport©

"Odavno sam govorio da neću biti trener, mislim da nemam žicu za to, ali nikad se ne zna. Bio sam u svom Interu, ali to nije bio onaj isti Inter iz kojeg sam otišao kao igrač. Usledila je ponuda UEFA za poziciju konsultanta, to sam prihvatio i za sada sam zadovoljan", govorio je prošle godine Deki, a onda je usledila 'ponoćna bomba' kada je potvrđeno da će legendarni fudbaler Zvezde sesti na klupu šampiona Srbije.

(Kurir sport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir