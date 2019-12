BORJAN SE EMOTIVNOM PORUKOM OPROSTIO OD MILOJEVIĆA: Bio si nam kao otac!

SEFE, Zelim da Vam se zahvalim na svemu, Zelim da Vam kazem da sam zbog Vas postao bolji covek, poceo sam da verujem u sebe... Hvala vam na prelepe dve ipo godine, naucio sam mnogo stvari od Vas i nadam se da cemo jednog dana opet saradjivati i napraviti jos vece uspehe, ako je to uopste moguce! Svima nama igracima bili ste velika podrska, znali ste nase limite, cesto ste imali ulogu oca i savetnika, zbog svega toga mi igraci smo davali mozda i mnogo vise od svojih mogucnosti! Zelim Vam puno srece u nastavku karijere!!! #jedanjevladanmilojevic

