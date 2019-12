LJUDI, ŠTA RADI OVAJ MITAR PO ENGLESKOJ! Srpski napadač ponovo pogodio i to u derbiju sa Lidsom!

Fulam je poveo golom srpskog reprezentativca Aleksandra Mitrovića u 7. minutu meča sa bele tačke, dok je izjednačenje gostima doneo je bamford u 54. minut meča. Konačan rezultat postavio je Onoma u 69. minutu meča.

Srpskom napadaču ovo je 17 gol u prvenstvu čime je sačuvao lidersku poziciju na listi strelaca u drugom po kvalitetu takmičenju u Engleskoj.

Posle ovog kola fulam je izbio na treću poziciju na tabeli sa 38 bodova, dok je Lids sačuvao drugo mesto sa 9 bodova više od današnjeg rivala.

Podsetimo, prva dva mesta vode direktno u Premijer ligu, dok će se klubovi plasirani od trećeg do šestog mesta kroz plej of boriti za to još jedno mesto što vodi do najkvalitetnije fudbalske lige na svetu.

Kurir sport

Kurir