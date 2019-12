OVO SMO SVI ČEKALI! Fudbaler otkrio šta se dogodilo u svlačionici Bolonje nakon sukoba Medela i Mihajlovića!

- Gari je bio hrabar da izazove Mihajlovića - rekao je Orsolini posle meča kroz smeh i dodao:

- Nisu se razumeli na terenu. Unutar svlačionice su objasnili neke stvari jedan drugom i rukovali su se.

Potom se osvrnuo i na odnos koji on ima sa Srbinom.

- Zadovoljan sam kako se snalazi sa mnom. Zna gde da me ''bocne'' za reakciju. Bolest me je još više povezala s njim. On je za mene posebna osoba, pratim ga i činim bukvalno sve što mi kaže.

Podsetimo, Siniša je narušenog zdravstvenog stanja i tek pre nekoliko dana okončao je treći deo hemoterapija u lečenju od leukemije. Pre samo dva dana Mihajlović je posetio Beograd gde je na godišnjicu FSS primio nagradu za najboljeg trenera 2019. godine.

Inače, Bolonja je povela u 43. minutu golom Rikarda Orsolinija, a prednost je udvostručio Roberto Sorijano u 56. minutu. Treći gol postigao je Orsolino u 66. minutu, svojim drugim golom na meču. Posle toga dva gola za domaće postigli su Kuma Babakar u 85. minutu i Dijego Farijas u prvom minutu nadoknade vremena.

