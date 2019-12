OVAKO VIŠE NE MOŽE! Zvonimir Boban: Ovo je sramota!

On je istakao da je partija rosonera bila sramotna i neprihvatljiva za klub kao što je Milan.

"Bila je ovo sramota, ovo ne može biti Milan. Ne možemo vratiti Berluskonijev Milan za godinu dana ili šest meseci, ali moramo da napredujemo. Protekla dva meseca su očajna, još i današnji poraz... Moramo da se probudimo i reagujemo. Ovo neće biti lep Božić", rekao je Boban.

Prelazni rok počinje u januaru,a čelnici milanskog kluba će svakako želeti da pojačaju ekipu, kako se ovakva katastrofa više ne bi ponavljala.

"Daćemo sve od sebe kako bismo iskoristili potencijal koji imamo. Sigurno je da moramo razmisliti o pojačanjima na određenim pozicijama. Ova ekipa je jako mlada, ali to je klupska politika. To naravno ne sme biti izgovor. Želimo odmah da budemo konkurentni, znamo jako dobro da to ne ide preko noći i da nam je potrebno vreme", dodao je Boban.

