POSLE OLUJE PRODAVAO SAM JAGODE NA PIJACI: Milan Borjan se setio teških dana

Milan Borjan obeležio je i ovu polusezonu maestralnim bravurama na golu Crvene zvezde. Bio je najbolji fudbaler crveno-belih u Ligi šampiona, a s obzirom na kvalitet, nije sigurno da li će ostati i tokom proleća na Marakani.

Pred kraj uspešne jeseni, sjajni golman sumirao je protekle mesece, ali se i prisetio rodnog Knina i dolaska u Beograd. Milan Borjan je s porodicom, kao i 250.000 Srba krajišnika, u leto 1995. jedva izvukao živu glavu pred hrvatskom vojskom. Posle toga se snalazio kako je znao i umeo. Nije se stideo bilo kakvog posla.

- Kada smo 1995. godine bili primorani usled rata da bežimo iz Knina, majka i ja smo na buvljaku radili i prodavali jagode. Od prvih zarađenih novaca kupio sam golmanske rukavice - prisetio se Milan Borjan u emisiji „Lično nezvanično“ na TV Prva, da bi voditelju Filipu Čukanoviću otkrio šta se dalje dešavalo:

- Godine 2000. smo otišli u Kanadu, moji tamo još uvek žive, ja branim za selekciju javorovog lista. Objasnio je Milan Borjan i da mu se ne ide iz Crvene zvezde, iako ima unosnu ponudu iz Saudijske Arabije:

- Imam ugovor sa Crvenom zvezdom, ovde mi je mnogo lepo, volim da igram pred ovim navijačima. Kada sam potpisivao novi ugovor, rekao sam da ću ovde ostati do kraja karijere i spreman sam da to ostvarim. Ipak, moram da sednem s upravom za sto, da vidim da li oni žele da me zadrže ili prodaju. Nisam za to da idem, ne bih s detetom tamo. Želim da ovde ide u vrtić i školu, pare nisu te koje kod mene presuđuju. Kao što sam rekao, volim Beograd, volim Zvezdu i navijače!

Pravoslavci Vera je najvažnija Milan i Snežana Borjan slave Svetog Nikolu. Oboje otkrivaju da poštuju pravoslavnu veru. - Mnogo nam je bitna vera! Često idemo u crkvu, palimo sveće... Pobožni smo. Verujemo u boga i to je najvažnije - kazao je Milan.

Sveta Petka Zaprosio Snežu u crkvi Milanova supruga Snežana otkrila je kako je isprošena: - Zaprošena sam u Crkvi Svete Petke! Otišli smo zajedno na liturgiju. Stao je uz mene i nekako se čudno ponašao. Kad se liturgija završila, klekao je pred mene, ispružio prsten... Ništa me nije pitao. Valjda od treme. Rekla sam „da“!

