SLAVIŠA JOKANOVIĆ: Besneo je rat a na stadionu 55 hiljada ljudi, derbi je najveća utakmica koju sam ikada igrao

On se dotakao i večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana istakavši da je to najveća utakmica koju je igrao ikada.

"Kada sam počeo da igram za Partizan počeo je rat širom naše zemlje. Ali, bio sam veoma mlad i generalno politika me ne zanima. Nisam mislio o politici u tim godinama. Imao sam svega 22/23 godine. Uživao sam igrajući profesionalni fudbal i imao sam šansu da igram za jedan od najvećih klubova u nekadašnjoj Jugoslaviji. Derbi protiv Crvene zvezde igrao se pred 55.000 navijača. Rat je jedna stvar, ali uživao sam u ranim počecima. Ponosan sam što sam igrao za jedan od najvećih klubova u tom delu sveta"- rekao je Jokanović i dodao:

"Derbi je uvek poseban. Prvo sam bio navijač, pa potom igrač Partizana. Onda sam trenirao crno-bele, a sada sam ponovo navijač. Možemo da pričamo o kvalitetu, da li je tada bio bolji nego sada, ali je atmosfera uvek sjajna. Derbi je verovatno najveća utakmica koju sam igrao, ali i u kojoj sam učestvovao kao trener."

O vremenu provedenom u Čelsiju, Jokanović je rekao:

"Klaudio Ranijeri je bio trener kada sam potpisao, jer me znao iz španske lige. On je bio važan trener u mojoj karijeri. Uvek je bio pozitivno nastrojen i uvek spreman da te podrži. Radio sam sa mnogo stručnjaka, ali od Klaudija sam mogao baš mnogo da naučim." - ispričao je on i nastavio:

"Uživao sam dok sam bio deo Čelsija, odigrao sam više od 50 utakmica na svim frontovima. Nisam bio u najboljoj formi kada sam došao u Čelsi, jer sam imao 31 godinu i fizički mi je bilo dosta teško. Ali, uživao sam u gradu, u klubu. Nije to bio najbolji deo moje karijere, nisam bio na najvišem nivou, ali mi je to iskustvo pomoglo kada sam počeo u Engleskoj da radim kao trener, jer mi nije bilo potrebno mnogo vremena da se adaptiram. Uvek volim da se sećam samo lepih stvari."

Podsećamo, Jokanović trenutno trenira Al Garafu iz Katara.

