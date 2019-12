BIVŠI IGRAČ ZVEZDE OPLEO PO TERZIĆU I OTKRIO ŠTA JE DOŽIVEO U ZVEZDI: Mogao samo da igram za bilo koga osim za OVAJ klub

Despotović je novopečeni reprezentativac Srbije, a trenutno nastupa za ruski Orenburg.

- Prošao sam sve kategorije Zvezde, ali sam onda poslat na pozajmicu u Sopot. Za pola godine sam dao 10 golova, mislio da će me vratiti, ali sam pogrešio. Prodat sam u Spartak iz Subotice - rekao je Despotović za sports.ru i dodao:

- Uopšte mi nisu dali šansu tada. U Spartak sam otišao za 100.000, ali tadašnje rukovodstvo Zvezde nije uopšte bilo zainteresovano za mlade igrače. Gledali su samo rezultat i kupovali od drugih timova.

Ipak, Despotović je 2014. završio u prvom timu Zvezde. Međutim, posle samo godinu dana otišao je na pozajmicuu Zetsu i Kairat.

- Vratio sam se u Srbiju posle godinu dana, jer sam imao ugovor sa Zvezdom. Pritom mi je klub dugovao 30.000 evra. Zvezdan Terzić me je tada pitao kakav predlog imam. Predložio sam raskid ugovora i bio sam spreman da oprostim dug. Uspeli smo da se dogovorimo, ali je Terzić naredio da ne mogu da igram za Kairta još šest meseci.

- Ne znam zašto je to učinio. I dalje ne mogu da nađem nijedan adekvatan razlog. Mogao sam da igram za bilo koji klub na svetu, samo ne za Kairat. Glupost.

foto: Ana Paunković

Nije se Despotović tu zaustavio kada je u pitanju Terzić.

- Čitao sam da je Terzić bio umešan u čudnu prodaju Jovića. Ne znam detalje ove priče, ali je Jović još jedan primer mladog igrača koji nije dobio poverenje Zvezde. Da su ga ostavili još jednu sezonu i dozvolili da se normalno razvija, dobili bi mnogo više novca od njegove prodaje - rekao je Despotović i nastzavio:

- U Kazahstanu, računajući i Kup, postigao sam 16 golova tokom pozajmice i bio drugi strelac lige. Verovao sam da ću posle toga lako pronaći klub, ali ispostavilo se da me Zvezdan Terzić uopšte nije pratio. Kada sam se vratio u Zvezdu pitao me je kako je bilo, koliko sam golova dao. Kada sam shvatio da stvarno ne zna kako sam igrao, odgovorio sam 'tri-četiri' i on je mislio da je stvarno tako. Zvezda je mogla da me proda za neke pare, ali kada ne pratite svog igrača, dobićete onoliko koliko dobijete.

Kurir sport / Sports.ru

Kurir