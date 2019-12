NE MORAMO DA BUDEMO KRALJEVI PRELAZNOG ROKA: Murinjo miran pred zimsku pijacu

Murinjo je prvog dana dolaska u klub rekao da ne mora da dovodi nove igrače u januaru pošto veruje da ekipa kojom raspolaže može da se izbori za mesto medju četiri najbolje u Premijer ligi.

Medjutim, Totenhem bi mogli da napuste pojedini igrači, pre svih Kristijan Eriksen, zbog čega bi Murinjo morao da reaguje u prelaznom roku. On će se suočiti i sa činjenicom da nema mnogo novca na raspolaganju.

"Ja sam u Totenhemu. Znam profil kluba, znam projekat, viziju, znam kakvi su ciljevi. Znam da ćemo u prelaznom roku reagovati na stvari koje mogu nama da se dogode na tržištu. Ako neki igrač ode, moraćemo tome da se prilagodimo. Ali, nećemo biti kraljevi tržišta, napadati velike igrače, boriti se sa klubovima koji već imaju svoje profile i filozofiju da troše veliki novac jureći važne igrače", rekao je Murinjo, preneo je Skaj.

"Što više radim sa njima, što ih više upoznajem, sve više uvidjam njihove kvalitete i probleme. Stalno govorim da mi je potrebno vreme, a to vreme dolazi. Ne od nedelje do 26. decembra, ili od 26. do 28. Ali, u januaru, u februaru, imaćemo više vremena da pokušamo da se unapredimo", dodao je portugalski trener.

Murinjo ima problema u odbrani, pošto je ekipa samo jednom u osam utakmica otkako je došao, uspela da sačuva svoju mrežu.

On je nagovestio da će, uz igrače koje ima na raspolaganju, teško doći do promene njihovih navika.

"Znam kako to da uradim, ali da bih to uradio 100 odsto, moram da oduzmem ekipi neke kvalitete. Teškoća je to uraditi sa igračima koji su kakvi jesu, sa navikama koje imaju, teško je postaviti pravu odbranu, bez gubitka kvaliteta koji možemo da imamo u ofanzivi", rekao je on.

U Premijer ligi danas se drugog dana Božića, na Boksing dej, igraju utakmice 19. kola, a Totenhem će dočekati Brajton. Totenhem je sedmi na tabeli sa 26 bodova.

Beta

Kurir