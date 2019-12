ENGLEZI SE ČUDE, ŠTA MITAR RADI U DRUGOJ LIGI: Srbin nemilosrdno trese mreže, cena mu skočila na 30 miliona evra

Aleksandar Mitrović je u neverovatnoj seriji golova, 18 u Čempionšipu! Srpski fudbalski reprezentativac bio je strelac gola za svoj Fulam u remiju protiv Lutona (3:3) na gostovanju.

Zahvaljujući ovom bodu, tim iz Londona je ostao u trci za plasman u Premijer ligu i trenutno je peti na tabeli Čempionšipa.

To je ujedno bio i 32. Mitrovićev gol u kalendarskoj 2019. godini, a saldo će moći da poboljša u nedelju, kad na stadion Krejven kotidž dolazi Stouk. Aleksandar Mitrović dao je ukupno 18 golova ove sezone za Fulam, od toga samo dva s penala, sve ostalo iz igre. Mitrovićev klub gubio je u tri navrata i sva tri puta se vraćao, na kraju pogotkom Rida u trećem minutu nadoknade vremena uspeli su da dođu do vrednog boda.

Engleski mediji pišu da je Aleksandar Mitrović napadač za Premijer ligu i otuda nije čudno što Aston Vila, Sautempton i Kristal palas ne kriju da bi hteli da ga vide u svojim redovima.

- Volim Fulam i ljude koji rade ovde. Svi i sve u ovom klubu me čine srećnim. Porodica se oseća kao kod kuće. A na terenu igram i dajem golove, a zato i igram fudbal. Pronašao sam sreću ovde. Znaju kako da me koriste i ovo je klub koji me je zaista želeo. Ljudi me vole i sve me to čini zadovoljnim pa sam rešio da ostanem - miran je Mitrović, iako je sigurno svestan da bi ove zime mogao da zaigra i za ambiciozniji klub u kvalitetnijem rangu.

Skočila mu cena VREDI NAJMANJE 30 MILIONA EVRA Aleksandar Mitrović biće jedan od najtraženijih napadača u januaru, ne samo u Engleskoj već i u Evropi. Zahvaljujući golovima koje redovno daje u Čempionšipu, njegova cena je skočila i trenutno iznosi 30 miliona evra. To je minimalna suma koju bi čelnici Fulama tražili za snažnog Srbina. Ne treba zaboraviti da su ga u leto 2018. godine platili Njukaslu 25 miliona evra.

TOP PET STRELACA ČEMPIONŠIPA 1. Aleksandar Mitrović (Srbija) Fulam 18 2. Džerod Bouen (Engleska) Hal 15 3. Oli Votkins (Engleska) Brentford 15 4. Karlan Grant (Engleska) Hadersfild 12 5. Stiven Flečer (Škotska) Šefild venzdej 12

(Kurir.rs / Aleksandar Radonić / Foto:AP / Steven Paston)

Kurir