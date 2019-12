MLADENOVIĆ SIJA: Najuspešnija polusezona Omladinske škole Crvene zvezde, može i bolje! (VIDEO)

Direktor Omladinske škole Crvene zvezde Dragan Mladenović, sumirajući jesen i godinu na izmaku može da bude zadovoljan jer je pored evidentnog napretka igrača u svim kategorijama ostvaren i zavidan rezultatski uspeh. Omladinci i kadeti su jesenji prvaci, a najstarija selekcija je u grupnoj fazi Lige šampiona osvajanjem drugog mesta izborila i plasman u baraž omladinske Lige šampiona iako je bila daleko najmlađa u konkurenciji.

- Nastavkom dobrog rada, započetog prethodnih godina došli smo do najuspešnije polusezone od kad sam ja ovde. Crvena zvezda se okrenula novim trendovima u školi gde postoje prioriteti koji su postavljeni kao ciljevi, a prvi je razvoj igača za prvi tim. To može da se gleda iz više uglova. Mi smo stvorili igrače koji su tržišno vredni, a da li će igrati u prvom timu ili će sreću potražiti u inostranstvu ne zavisi samo od omladinske škole već od daljeg razvoja samih fudbalera kao i strategije kluba. Prvi tim ima svoje prioritete, škola svoje, radimo dobro i jedini i drugi i nadam se da ćemo nastaviti u tom pravcu – ističe Mladenović.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prvi tim je ulaskom u grupnu fazu Lige šampiona omogućio omladincima da igraju elitno takmičenje.

- Svesno smo igrali sa generacijom koja je dve godine mlađa od ostalih jer generalno pratimo trendove i sve naše selekcije sem kadeta, a i tu ima mlađih fudbalera, su mlađe od konkurencije. Kada fudbaleri igraju sa svojim vršnjacima onda su u nekoj zoni komfora i nisu skloni da daju maksimum. Iz tog razloga smo postavili sistem da igraju sa starijima kako bi napredovali i pokazali ko je igrač za Zvezdu a ko nije. Kao rezultat imako ogroman napredak u svim kategorijama, a od proleća ćemo još drastičnije podmlatiti ekipe jer ćemo tako stvoriti još jaču bazu.

Omladinci su imali fantastičnu jesen bez obzira na nesvakidašnji problem koji se pojavio zbog disbalansa u godištu, napominje direktor.

- Zvezda je „u problemu“ sa brojem igrača u omladinskoj selekciji, jer neki ne mogu da igraju Evropu. Od postave omladinaca koja igra domaću ligu i nije pretrpela poraz igra nam u Ligi šampiona 13 igrača. Generalno, to nama nije problem jer je naš cilj razvojni, a dobra je stvar bila što smo mogli da povlačimo igrače iz kadeta, pa i mlađih kadeta. Debitovala su deca koja nisu igrala u omaldincima, što je pokazatelj dobrog rada škole.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Malo ko je posle poraza u Londonu od Totenhema video omladince u baražu.

- Taj meč je bio čudan, ali mene je život naučio da je u fudbalu sve moguće pa i da u onakvom meču primimo devet golova a pri rezultatu 4:2 imali smo dve stopostotne šanse. Ali, verujte da smo i ja, ali i moji prvi saradnici Nikola Jelić i Vlada Cvjetićanin posle tog meča, pričali da ćemo pobediti taj isti Totenhem za dve nedelje u Beogradu što se i dogodilo, jer verujemo u ono što se radi u školi. Znamo da se radi dobro, s tim da se vodimo onom floskulom „da uvek može i mora bolje“. Poboljšavamo stvari i na dobrom smo putu. Mi se ne osvrćemo, gledamo samo u naše dvorište, analiziramo mane i radimo na tome da ih uvek popravljamo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Biti sa 11 bodova 11. klub po učinku u omladinskoj Ligi šampiona je samo parametar koji govori o kvalitetu rada.

- Omladinska ekipa je građena dve-tri godine, problem je što iz 2002. godišta nijedan igrač nije ostao u timu. Dobra stvar je što su oni mlađi, a igrali su na približnom nivou kao jedan Bajern koji je legija stranaca sa budžetom koji je ekvivalent našem prvom timu i gde su igrači plaćani po četiri-pet miliona evra. Nama je cilj da igramo samo sa našim igračima, a oni su od meča sa Totenhemom u Londonu čak pet od šest mečeva gostovali i pobedili u oba derbija Brodarac i Partizan, a obezbedili plasman u baraž. I nadam se da će i protiv Šerifa u baražu pokazati snagu. Iz tog kvaliteta igara i sami igrači su se pozicionirali na tržištu pa tako imamo za njih interesovanje mnogih evropskih klubova.

Planovi 2020. su napravljeni ali oni su uvek podložni promenama jer se u Omladinskoj školi prate trendovi.

- Imamo dugoročnu strategiju razvoja i nju pratimo dosledno, ali stalno uvodimo nove trendove, treneri se edukuju pa se i planovi menjaju u hodu s tim da onaj osnovni – razvoj igrača – uvek ostaje kao primarni. Primera radi, kondicioni treneri su nam nedavno bili na edukaciji u Realu i Atletiko Madridu, a imamo dobre odnose i tesnu saradnju sa mnogim školama u Evropi. Međutim, Crvena zvezda je najveći klub na ovim prostorima, Omladinska škola je takođe najbolja i ne želim da se poredim sa bilo kojom drugom na ovim prostorima. Drago je svima da pobede Zvezde jer je najbolja, kao što je nama cilj da pobedimo Totenhem i Olimpijakos. Svako ima svoj cilj, a naš je da se merimo sa najboljim evropskim klubovima. Žal je što naša deca ne mogu da igraju protiv svojih vršnjaka iz svog godišta. Mislim da bismo veći rezultatski uspeh napravili, ali mi smo se svesno odrekli rezultatskog imperativa. Gledamo dalje, u budućnost. Sve će to biti bolje i uspešnije u godinama koje dolaze.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Stremi se samo evropskom nivou.

- Na dobrom smo putu svi zajedno. Popravili smo mnogo infrastrukturu ali mislim da to još nije dovoljno. Trudimo se da ne živimo u prošlosti, nismo ostali zaleđeni u vremenu. Glupo je porediti fudbal od pre 20 godina i danas jer su to dva različita sporta. Ova igra napreduje i svi moramo da se prilagođavamo novim trendovima. Trudimo se da sve novotarije ubacimo u rad škole a za to su potrebni vreme i infrastruktura. U Srbiji jedino nemate vreme. Infrastruktura mora da se radi a za to je potreban novac. Mnogo stvari utiče na taj razvoj, ali Zvezda je podigla taj nivo u odnosu na pre tri godine. Neke stvari oko infrastrukture mogu da poboljšaju, neke stvari ne mogu. Ne možemo da napravimo pet novih terena kad nemamo mesta, ali ovo što imamo maksimalno koristimo. Potrebno nam je da još jedan travnati teren prebacimo u veštački kako bismo podigli nivo rada. Internat nam je cilj, za to ćemo se boriti kako bismo ušli u krug ozbiljnih evropskih ekipa.

Crvena zvezda se kao klub sjajno razvija poslednjih godina a to povlači automatski razvoj škole.

- Zvezda se vratila na evropsku mapu, ogroman je uspeh igrati tri grupne faze, dve godine zaredom Ligu šampiona. Mnogo moćniji klubovi nisu uspeli u tome. Naravno, apetiti zvedaške javnosti su takve da svi žele da pobedite Bajern i Totenhem, ali se na mnoge stvari gleda navijački i nerealno. Treba biti realan, Zvezda kao klub raste iz godinu u godinu, pravi fantastične rezultate, a ima ozbiljan potencijal i u mladima iz omladinske škole. Mi još nismo zaokružili ciklus pravljenja sistema u radu. Nedosataje još 30-40 odsto da dođemo na novo rada najjačih škola. Ali, učimo decu i fudbalu i ponašanju. Učimo roditelje, agente, postulat je „da ne postoji niko ko je veći od Zvezde“. Imamo podršku kluba, navijača, smatramo da smo na dobrom putu da vratimo Zvezdu tamo gde pripada – uverava Mladenović.

Foto: www.crvenazvezdafk.com

