EVERTON ZAGRIZAO ZA SRBINA: Veliki Karlo zove Mitra!

Savršen napadač Aleksandar Mitrović prva je želja Karla Anćelotija. Engleski mediji spekulišu da bi ovaj transfer mogao da bude završen do kraja prelaznog roka u Premijer ligi

Aleksandar Mitrović u Evertonu! Da, to je zamisao novog trenera „karamela“ iz Liverpula Karla Anćelotija.

Italijanski stručnjak brzo je locirao probleme u postavi Evertona, jasno kazavši upravi kluba da mu je potreban snažan napadač, pravi Terminator u napadu, pored kojeg bi Brazilac Rišarlison još više došao do izražaja.

Ako je verovati bivšem fudbaleru, danas sportskom konsultantu BBC Noelu Vilanu, Anćelotijev izbor je Aleksandar Mitrović. Srbin se savršeno uklapa u kalup centarfora kakvog traži i želi trofejni Italijan.

- Evertonu je očajnički potreban napadač koji će utrpati 20 golova u sezoni! Mitrović bi bio sjajan... Ma, savršen. Brine me samo to što on želi da ostane u Fulamu - objasnio je Noel Vilan, čovek koji je igrao za veliki broj engleskih klubova, poput Lidsa, Koventrija i Midlzbroa.

Pitanje je samo da li Everton ima 30.000.000 evra da plati Fulamu za Aleksandra Mitrovića, jer je upravo to cena o kojoj engleski mediji spekulišu. S druge strane, Srbinu se sviđa u Londonu, pronašao je sebe u Fulamu, s kojim je prošlog leta potpisao novi ugovor, do juna 2024. godine vredan oko 3.000.000 evra godišnje. Everton bi mu sigurno ponudio bolju platu, ali je pitanje da li popularni Mitar želi da napusti London.

- Osećam se sjajno u Londonu, lepo mi je u Fulamu. Moja deca, žena, čitava familija je srećna ovde, ovo je moj dom - kazao je letos Aleksandar Mitrović.

Prvi strelac Čempionšipa BOLJI OD SVIH EVERTONOVIH NAPADAČA Statistika nudi sjajne podatke i tako valorizuje Vilanovu teoriju da je Njukaslu potreban kvalitetan centarfor. Evertonovi napadači Moze Ken, Dominik Kalvert-Levin, Dženk Tosun i Omar Nijase postigli su zajedno 15 golova u svim takmičenjima. S druge strane, Aleksandar Mitrović je 18 puta tresao mrežu u Čempionšipu, gde je ujedno i prvi strelac lige.

