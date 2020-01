ŠOK VESTI SA OSTRVA: Roman Abramovič zamalo UBIJEN!

Sve se odigralo pre par godina kada je bivši fudbaler umalo pregazio ruskog oligarha Romana Abramoviča dok je vozio biciklu.

U toku jednog intervjua na BBC radio stanici Nevin je ispričao kako je kako je pri punoj brzini za malo udario Abramoviča koji ga nije prepoznao od stresa, a vrlo dobro su se znali pre toga.

- Vozio sam uz severnu stranu Arana, svaki put kada sam tamo vozim preko celog ostrva. Taman sam skretao na oštroj krivini kod Lokranze i umalo pregazio momka koji je bio na biciklu. U poslednjem momentu sam skrenuo sa puta, sigurno bih ga ubio. Bio je to Roman Abramovič. Kakva bi to priča bila da sam ubio Abramoviča... Jahta mu je bila pri obali, a on je vozio biciklističke krugove. On do danas ne zna da sam to bio ja, rekao je Nevin.

Nevina dobro znaju navijači Čelsija pošto je u periodu od 1983. do 1988. odigrao blizu 200 nastupa i postigao 36 pogodaka. Zatim se preselio u Everton, a pre povratka u domovinu, Škotsku, igrao je još za Tranmar.

