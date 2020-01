IZ PARTIZANA U JAPAN: Ovo su prvi utisci Kljajića posle potpisivanja ugovora sa Omijom! Evo šta je poručio Grobarima

Kljajić je u Partizan došao 2014. godine tokom koje je bio na pozajmici u grčkom Platanijasu 2018. Igrao je za Hajduk Beograd, Šumadiju Jagnjilo, Metalac Gornji Milanovac i Rad.

o Da li je i pre praznika bilo naznaka za eventualni odlazak? - bilo je prvo pitanje Kljajiću u intervjuu za zvanični sajt Partizana.

– Jeste bilo burno, jer je bilo poprilično iznenada. Bio sam sa suprugom na odmoru i nisam očekivao ovakve uslove i transfer - počinje razgovor Kljajić i dodaje:

- Lepo je počela godina, pa nekA se tako i nastavi.

Golmanima je mnogo teže da nađu klub nego igračima, ali Kljajić je, pored Japana, imao i ponudu iz Grčke...

– Istina, za golmana je najteže naći klub. Imao sam sreću tokom ovog prelaznog roka da je bilo interesovanja za mene. I posle konsultacija i sa porodicom izabrao sam ponudu koja mi je najviše odgovarala.

Šta je presudilo da izaberete Japan?

– Kao što sam pomenuo, odličan trening centar, stadion, uslovi za rad i naravno finansijski deo.

Prvi utisci?

– Pregled rade toliko studiozno do najsitnijih detalja da slobodno mogu reći da to još nisam video. Odradili su proveru svake moguće kosti na telu i zglobovima kako bi videli da nema nekih starijih povreda i slično, stanje srca i drugi sportski pregledi su takođe dobri, tako da sam potpisao ugovor na dve godine što me baš raduje.

foto: Starsport©

Šta vam je ostalo u najlepšem sećanju iz Partizana?

– Pored derbi utakmica koje nisam izgubio nijednom, najdraža mi je sigurno dupla kruna osvojena sa Markom Nikolićem.

Da li ste upoznali trenera golmana?

– Upoznali smo se, deluje zadovoljno što sam došao, ali tek ćemo pravu sliku napraviti kroz treninge. Mislim da smo Haskić i ja jedina pojačanja za sada, ali prelazni rok je tek počeo.

Golmani ste se uvek dobro slagali u Partizanu. Da li će vam nedostajati i trener golmana Nemanja Jovšić?

– Nedostajaće mi naravno svi. Posle šest i po godina teško je kada promeniš sredinu, ali odluku sam doneo racionalno kako iz finansijskih razloga,te što ću imati veću minutažu nego u Partizanu. Što se tiče Jovše najviše će mi nedostajati odnos koji je imao sa nama od prvog do poslednjeg dana.

Kakav je plan sa ekipom Omije?

– Ekipi je prošle godine falilo jedno mesto da uđe u prvu ligu. To je sada prioritet i nadam se da ćemo zajedno uspeti.

Takuma Asano se oduševio što ste otišli u njegov Japan...

– Možda mu se javim na japanskom, kag ga savladam, da se ne brukam.

I za kraj, oproštaj od "Grobara".

– Zahvalio bih se na beskrajnoj podršci koju sam imao i ujedno da mi je mnogo žao što tamo neću imati navijače kao što su oni. Možda su najstroža publika, ali su uvek tu što je najpotrebnije!

(FK Partizan)

Kurir