ODBILI SMO SVE PONUDE, NEĆEMO ŽURITI SA POJAČANJIMA Savo Milošević: Nijedan igrač nije na prodaju!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas u Beogradu da nijedan igrač nije na prodaju i da očekuje da će se crno-beli u zimskom prelaznom roku pojačati na dve do tri pozicije, ali da klub neće žuriti s dovodjenjem pojačanja.

"Imamo ozbiljne ponude za četvoricu igrača već sada, ali smo odbili sve i odbićemo i one koje budu. Rekao sam već, nijedan igrač nije na prodaju. S druge strane, svi su na prodaju, ali biću konkretan – za Sadika imamo ponude sedam, osam miliona i to ne dolazi u obzir. Ako neko ponudi 15 miliona, naravno da ćemo ga pustiti. Naći ćemo onda drugog špica", rekao je Milošević novinarima u Sportskom centru Teleoptik, na početku priprema za nastavak sezone.

Fudbaleri Partizana počeli su danas pripreme za drugi deo sezone, a Miloševiću se javio 31 fudbaler.

Govoreći o pojačanjima, Milošević je istakao da ih neće biti mnogo.

foto: Starsport©

"Ideja i cilj nam je bio da ostanemo s ekipom koju imamo i da eventualno tim pojačamo na dve, tri pozicije kada je pitanju rotacija i to je nešto na čemu radimo ovih dana. Nećemo žuriti. Jako je bitno da to što dovedemo… Videli ste i letos, deset igrača smo precrtali i sada u ovom prelaznom periodu četiri, pet igrača će ići na pozajmice. Gledaćemo da takve stvari izbegnemo u budućnosti i da, ako dovodimo, dovodimo one igrače koji će zaista doneti dodatni kvalitet, a istovremeno neće narušiti ono što već imamo u ekipi", rekao je Milošević.

"Bićemo jako obazrivi kada su u pitanju pojačanja, sada smo u situaciji da malo lagodnije prilazimo tim stvarima jer imamo u velikoj meri namešten tim. Strance nećemo dovoditi sada. Već imamo četvoricu koji su nas u dobroj meri zadužili i ne želim da imamo strance koji će da sede na tribinama", dodao je.

Po njegovim rečima, jedna od pozicija na kojoj će se Partizan sigurno pojačati je pozicija napadača.

foto: Starsport©

"To je jedna pozicija koju ćemo definitivno pojačati nezavisno od Sadika jer fizički ne možemo da budemo samo na jednom napadaču. Od Sadika očekujem da bude bolji zato što je on mlad, vreme radi za njega i mora da bude svakih mesec dana bolji. Očekujem da nastavi svoj rast od proleća", rekao je Milošević.

Novinare je zanimalo i koje su još pozicije na kojima su Partizanu potrebna pojačanja.

"Centarhalf, špic… Imamo dosta igrača koji mogu da igraju obe pozicije, centarhalfa i zadnjeg veznog", rekao je trener Partizana i dodao da ima svoje favorite kada su u pitanju pojačanja, ali da ne može da govori o njima.

Jedan od igrača koje Partizan želi je i Slobodan Rajković, koji je trenutno bez kluba.

foto: Starsport©

"I dalje se nadamo da će završiti kod nas. Ne bih čekao do poslednjeg dana prelaznog roka, ali čekaćemo ga još neki period. On jeste igrački i ljudski neko ko nam treba", rekao je Milošević.

Stručni štab Partizana pojačao je Igor Duljaj.

"Igor je imao fenomenalnu karijeru, ima iskustva kao pomoćnik u Šahtjoru, tako da mislim da može mnogo da nam pomogne, da nam da još jedan ugao gledanja. Trudio sam se da oformim stručni štab, da dovedem ljude koji će da imati svoje mišljenje i koji će mi doneti dodatni ugao gledanja na stvari, a ne ljude koji će klimaju glavom. To mi ne treba. Mislim da smo mnogo dobili dolaskom Igora Duljaja u stručni štab", naveo je trener Partizana. Govoreći o nastavku sezone, Milošević je naveo da očekuje da njegova ekipa nastavi tamo gde je stala i istakao da neće biti mnogo koncepcijskih promena.

"Rezultati u prethodnom periodu su bili dobri, mogli su biti i bolji, ali mislim da smo uspeli da napravimo dosta kvalitetnu igru i ono što je meni najbitnije u ovom momentu je da smo napravili dobru osnovu za ono što dolazi. Mislimo da ova ekipa može mnogo bolje da igra obzirom da letos nismo bili u situaciji da uigramo tim, igrači su dolazili u etapama", rekao je on.

foto: Starsport©

"Sad ćemo imati priliku da svi igrači prodju pripreme od prvog dana i da budu, pre svega, fizički spremni za ono što nas čeka, da taktički popravimo stvari do kojih smo došli analizom prethodnog perioda. Neće biti koncepcijskih mnogo promena jer nema ni potrebe, tim je ostao na okupu. Dakle, u pitanju su mali taktički detalji i neke sitnice koje možemo da popravimo po početka prolećnog dela prvenstva i da sve to zajedno bude 20,30 odsto bolje u odnosu na na što ste gledali u prethodnom periodu", dodao je Milošević.

Crno-beli će obaviti dvonedeljne pripreme u Turskoj, na koje putuje sutra, dok će drugi deo priprema obaviti u Kataru.

"Za prvi deo još ne znamo i rekao sam ljudima iz organizacije da mi je potpuno nebitno. Za prvu utakmicu, 22. januara ekipa će biti potpuno fizički mrtva tako da… Imamo dosta ponuda, ali ne bih da igram takmičarsku utakmicu zbog povreda. Ako ne budemo našli adekvatnog protivnika, igraćemo medjusobno. Imamo tri jake utakmice u Dohi na kojima ćemo moći da vidimo šta smo uradili", kazao je Milošević.

foto: Starsport©

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić nedavno je uporedjivao strane igrače "večitih" rivala i rekao da se u Partizanu "lako preživi neuspeh". On je rekao da je Zvezda veći klub i naveo da su Partizanovi stranci "primili tri gola od Voždovca na svom stadionu, primili tri gola od Napretka i izgubili od Lučana" i da su očekivanja navijača Partizana veoma niska.

Trener crno-belih nije želeo to da komentariše.

"Ja se zaista trudim da ne komentarišem ništa što dolazi iz suprotnog tabora. Moje izjave su uvek bile korektne i poštene prema svim znavičnicima Zvzede, dosadašnjem treneru, a sigurno će biti i prema sadašnjem treneru. To šta će neko reći iz Zvezde je njihov problem, nije moj. Mi se trenutno nalazimo na Sportskom centru Partizana i bavićemo se samo sobom", naveo je Milošević.

(Beta)

Kurir