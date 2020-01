BRČKANJE U MEDITERANU: Fudbaleri Crvene zvezde se baš dobro zezaju (FOTO)

Rajsko ostrvo opravdalo je svoj naziv, a igrači su posle napornih treninga odlučili da slobodno vreme iskoriste za ulazak u Sredozemno more. Jeste da je more bilo hladno, ali to nije smetalo crveno-belima da se relaksiraju. Štaviše, uradili su to na preporuku medicinskog tima, jer je dobro za mišiće da posle napora dođu u dodir s hladnom vodom.

Nasmejana ekipa u sastavu Milan Gajić, Milan Pavkov, Zoran Popović, Aleksa Vukanoić, Branko Jovičić, Milan Rodić, Miloš Degenek, Miloš Vulić i Nikola Krstović pozirala je foto-reporteru crveno-belih Nikoli Mitiću. Pored njih u Mediteranu su se našli i Milan Borjan, Njegoš Petrović, Srđan Babić, Dušan Jovančić, Nemanja Milunović, Radovan Pankov, kao i oni najmlađi, Veljko Nikolić, Aleksandar Stanković i Strahinja Eraković.

Kulminacija dobre atmosfere bila je ulazak u vodu fizioterapeuta Gorana Zuvića, popularnog Mačeta, koji je već više od decenije jedan od najomiljenijih likova u pogonu Crvene zvezde. Njega su fudbaleri pozdravili skandiranjem imena, ali i prskanjem vodom. Na kraju, Mače je iz vode izašao skroz mokar, a fudbaleri su mu napravili špalir i pozdravili ga aplauzom.

Čekaju klubove Kanjas i Žander treniraju Najavili su čelnici Crvene zvezde rasterećenje igračkog kadra. Tandem koji nije otputovao na pripreme na Kipar Hoze Kanjas i Žander vredno trenira na pomoćnim terenima stadiona „Rajko Mitić“. Oni rade s trenerom Ivicom Momčilovićem i čekaju angažman u inostranstvu.

Ćuti i radi Sklekovi Van la Pare Fudbaleri Crvene zvezde juče su proveli još jedan dan na Pafosu radeći na sticanju fizičke spreme. Trenira se dva puta dnevno, a juče pre podne na programu su bili sklekovi, a potom rad s loptom. Holanđanin Radživ Van la Para, koga su navijači dosta kritikovali, vredno radi, a juče je bez problema odradio nekoliko serija sklekova.

