GATUZO POBESNEO NA KONFERENCIJI! Ovakav odgovor niko nije očekivao

On je stigao kao velika nada predsednika Napolitanaca Aurelija De Laurentisa kako bi u najbržem roku razbudio igrače i vratio ih u pravu formu, a iako je cilj na početku sezone bio osvajanje titule prvaka, sada se u klubu svi nadaju da mogu doći do jedne od prve četiri pozicije i plasmana u Ligu šampiona. Ni sam Gatuzo nije zadovoljan igrom svog tima, a nakon pobede Napolija protiv Peruđe u Kupu Italije rezultatom 2:0 imao je šta da poruči svojim igračima. "Nisam zadovoljan igrom svoje ekipe, a posebno ne onim što smo pokazali u drugom poluvremenu. Vidim gde možemo da budemo bolji i to pokušavam da im objasnim. U svlačionici sam rekao da smo dotakli dno, ali nikako nisam spominjao Anćelotija. On je veliki stručnjak", kazao je on. Novinari su od Gatuza nakon toga tražili da na pojedina pitanja odgovara samo sa "da ili ne", što je posebno razljutilo trenera Napolija. "Pokušavamo da igramo taktički drugačije nego kod Anćelottija, kretanja u formaciji su različita i na kraju godine ćemo videti koliko je to dobro. Molim vas da budete ozbiljni i da ne tražite od mene da odgovaram na pitanja sa "da ili ne", a na kraju ćemo videti ko je kriv", istakao je ovaj bivši trener Milana. Napoli se trenutno nalazi na razočaravajućem 11. mjestu Serije A sa 24 osvojena boda i dva uzastopna poraza, a u narednom meču očekuje ih duel protiv Fiorentine na svom terenu.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir