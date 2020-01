SKANDAL! Selektor futsal reprezentacije Ivančević otpisao najbolje - Kocića, Aksentijevića, Perića i Rajčevića!

Legendarni golman srpske futsal reprezentacije Miodrag Aksentijević obratio se otvorenim pismom domaćoj javnosti posle izostavljanja sa spiska za kvalifikacije, za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Selektor Goran Ivančić odlučio je da pored Miodraga Aksentijevića više pod zastavu Srbije ne zove ni Mladena Kocića, Marka Perića i Slobodana Rajčevića. Legendarne futsalere, one koji su bili članovi startne postave na EP 2016. u Beogradu, kada je Srbija bila četvrta u Evropi. Niko od njih četvorice nije uvršten na spisak kvalifikacija za SP koje će biti odigrane u Nišu od 1. do 4. februara, kada će protivnici Srbiji biti Ukrajina, Francuska i Španija. To su inače najvažnije kvalifikacije u poslednjih osam godina za futsal reprezentaciju Srbije.

Pismo Miodraga Aksentijevića, koje su podržali Mladen Kocić, Marko Perić i Slobodan Rajčević prenosimo u celosti:

"Srbija čeka kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u futsalu 2020. u Litvaniji. Posle dugog perioda nade da će se iz tunela ponovo pojaviti srpska "jedinica", "dvojka", "desetka" i "četrnaestica" izasao je spisak selektora najboljih za kvalifikacije u Nišu. Samo se postavlja pitanje: Izvinite, a gde su naši najbolji futsal igrači?

foto: Fudbalski Savez Srbije

Mozda neki zvaničan stav Saveza? Pa, dobro, ne mora, znamo da je posla preko glave i ko će sad još da se seti tamo nekih Kocića, Perića, Rajčevića, Aksentijevića. Jeste da su bili najbolji pojedinci u svih pet evropskih prvenstava koliko ih Srbija ima. Dobro, i prvi put su uzeli medalju na Univerzitetskom svetskom prvenstvu. Doduše posle dve godine uzeli i drugu. Ajde i plasirali su se na prvo i jedino svetsko prvenstvo u istoriji Srbije (jedno ko ni jedno).

foto: Saša Pavlić

Jesu doveli futsal u Srbiju i punili Arenu na svakoj utakmici, dobro nisu tu samo navijači punili tribine. Bili su tu i čelnici Fudbalskig saveza, navijao je sa tribina i sadašnji selektor. Jesu punili hale u celoj Srbiji, pobeđivali Portugal, Italiju, Ukrajinu. Išli su do te stope drskosti da pobede i najbolje na svetu Brazil (u kolevci malog fudbala). Ali dobro posao, obaveze, planovi - zaboravi se.

foto: Dado Đilas

U nekim zemljama u kojima ljudi nemaju preča posla takvima se da po uramljen dres, cveće, posveti oproštajna utakmica i još neke gluposti. Mislim ne treba to, nema se para, naučili su to za ovu deceniju krvarenja da podignu Srbiju tamo gde niko pre njih u futsalu nije mogao. Nije se setio niko da objavi gde su nestali Prometeji futsala, koji su navikli srpsku publiku na borbu do poslednjeg atoma, na poteze koji ostavljaju bez daha, na emocije koje su vredne bile grba i zastave.

Možda su ih rukovodstvo i Savez već zaboravili, ali futsal sigurno neće. Parketi su ispisani njihovim inicijalima. Tribine još odzvanjaju njihovim imenima. Neki novi klinci će pričati o najboljim srpskim futsalerima svih vremena. E, tu će uvek biti u startnoj petorci Srbije.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir