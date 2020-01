KURIR U BELEKU! CRNO-BELI NAPORNO RADE U TURSKOJ: Fokus je na snazi i brzini

U stroju sve funkcioniše, zdravstveni bilten je dobar, svi igrači su zdravi i orni za rad.

"Vremenska razlika je prisutna i oseća se kod igrača, ali očekujem da će se to stabilizovati u naredna dva dana" – rekao je za sajt Partizana kondicioni trener Miša Filipović.

"Naš jutarnji trening počinje u 9:30 odnosno po srpskom vremenu u 7:30 i moraćemo svi da se prilagodimo tome. Što se tiče trenažnog procesa on dobija na intenzitetu po instrukcijama šefa stručnog štaba i profesora Marka Stojanovića. Najvažniji segmenti ovih priprema su snaga, brzina i sposobnost ponavljanja brzih radnji tako da smo na današnjem trećem treningu na pripremama odradili trening brzine(eng. quickness training) koji se sastoji iz više segmenata, prvi opšti deo, drugi fudbalski specifičan deo u kojem se posebna pažnja pridaje kratkim brzim kretanjima, maksimalnim kočenjima, maksimalnim ubrzanjima, duelu i momci su to odlično prihvatili i radili u dobrom raspoloženju, tako da je cilj današnjeg treninga potpuno ispunjen." - zaključio je on.

Popodnevni trening je zakazan za 16 časova i 30 minuta po lokalnom vremenu.

