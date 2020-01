MANČESTER U PROBLEMU PRED LIVERPUL: Povredio se najbolji strelac ekipe! (VIDEO)

strepnja zavladala old trafordom

Međutim navijači "crvenih đavola" nemaju mnogo razloga za slavlje, jer je nezgodnu povredu doživeo najbolji strelac ekipe Markus Rašford!

Ole Gunar Solskjer je na teren na Old Traforda poslao kombinovani sastav, a Rašford je zbog lakše povrede susret počeo na klupi za rezervne igrače. Rezultat je u 63. minutu bio 0:0, te je Norvežanin odlučio da rizikuje i pošalje Rašforda na teren umesto Danijela Džejmsa. Samo četiri minuta kasnije Huan Mata je pogodio za, ispostaviće se, konačnih 1:0, ali je u 79. minutu ceo "teatar snova" zanemeo kada je Rašford prilikom jednog duela dobio jak udarac u leđa nakon čega je ostao da leži.

Lekari su pokušali da mu pruže pomoć kako bi napadač Junajteda mogao da nastavi meč, no ubrzo su signalizovali Solskjeru da Rašford ne može nastaviti igru, te je on odmah zamenjen a umesto njega je u igru ušao Džesi Lingard. Ukoliko se ispostavi da je Rašfordova povreda ozbiljnije prirode on će propustiti najveći engleski derbi kada će u nedelju u 17:30 ići na noge Liverpulu.

Kurir sport

Kurir