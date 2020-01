KATASTROFA ZA LIVERPUL: Klop se protivi pomeranju Kupa Afričkih nacija

Kup Afričkih nacija 2021. godine održaće se u Kamerunu, ali će umesto na leto turnir biti održan u januaru zbog nepovoljnih vremenskih uslova u toj zemlji.

Liverpul će tada na mesec dana ostati bez veoma važnih igrača, Senegalca Sadija Manea, Egipćanina Mohameda Salaha i Nabija Keite iz Gvineje.

"Ako budemo morali da donesemo odluku o dovodjenju nekog igrača, to će morati da bude važna odluka. Znaš da na četiri nedelje ne možeš da računaš na te igrače. Kao klub moramo da razmišljamo o tome. To ne pomaže fudbalerima iz Afrike", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kup Afričkih nacija je 2019. godine održan u Egiptu tokom leta, nakon što se turnir tradicionalno održavao u januaru i februaru. Odluka o pomeranju doneta je 2017. godine i pozdravili su je mnogi evropski klubovi.

Pomeranjem takmičenja osigurano je da se ono neće sudariti sa proširenim svetskim klupskim prvenstvom, koji Medjunarodna fudbalska federacija (Fifa) organizuje u Kini u junu 2021. godine.

Liverpul je samo jedan od brojnih premijerligaških klubova koji će na mesec dana izgubiti prvotimce.

"Poštujem to takmičenje, volim ga i gledao sam ga u prošlosti. To je zanimljiv turnir. Ali, mi uopšte nemamo nikakvu moć i ako kažemo da nećemo da pustimo igrača, on će biti suspendovan. Ako je fudbaler povredjen i ne može za nas da igra, mi moramo da ga pošaljemo u Afriku da oni to provere i za nedelju ili dve on će se vratiti. U današnje vreme, to ne bi trebalo da bude tako", naveo je Klop.

Beta

Kurir