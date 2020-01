OGLASIO SE RAUL BRAVO: Evo šta španski fudbaler kaže posle pokušaja ubistva Darka Kovačevića i ŠTA MU ZAMERA! (FOTO)

Španac je odmah na početku naglasio da je u odličnim odnosima sa Darkom Kovačevićem.

"Te stvari ne utiču na mene, ali moja porodica čita sve što se piše i boli me. Darko me je pozvao, razgovorali smo o svemu, pitao me je kako sam zbog ovog ludila, kako je moja porodica. Bili smo cimeri i imamo dobar odnos. Netfliks bi od ovoga napravio seriju", kazao je Bravo, a prenela španska "Marka".

foto: Profimedia, @starsport

Fudbaler ističe da je šokiran saznanjem da je 'naredio ubistvo Darka Kovačevića'.

"Zaprepašten sam, jer tabloidi u Srbiji pišu da sam naredio ubistvo Darka Kovačevića. Ono što se nije prodavalo, odjednom počinje da se prodaje jer se objavi da sam ja hteo da ubijem Darka. Ponavljam, mi imamo dobar odnos. Ovo je ludilo što se dešava. Moja porodica je uplašena, ali sam znao da će se Darko nasmejati na sve ovo. Trebalo mu je dva dana da me pozove i to je sve zbog čega mogu da mu zamerim", otkio je Bravo, a preneli španski mediji.

raul bravo foto: Profimedia

Španac je potom prokomentarisao napad na Kovačevića u Atini.

"Nije u problemima ni sam ne zna šta se dešava. Zaradio je mnogo novca igrajući fudbal, rekao sam mu da bude miran. Poznavajući Darka mislim da je to bio pokušaj pljačke. Ne mogu da zamislim da neko želi da ga ubije. Pitaju me ljudi zašto ne tužim medij koji je objavio da sam umešan u pokušaj ubistva, ali to ne bi donelo ništa dobro. Ne treba ja da čistim svoje ime, ljudi koji me znaju - znaju ko sam i kakav sam. Moja savest je mirna, zabavljam se igrajući fudbal i živim zdrav život", poručio je na kraju Bravo.

