BOJAN MATIĆ PROMOVISAN U BELEKU: U najboljim sam godinama i najboljoj formi, to ću dokazati i na terenu! KURIR TV

Matić ima 28 godina i igra na poziciji napadača. U klub iz Humske prešao je iz novosadske Vojvodine sa kojom je doputovao u tursko letovalište Belek, ali se odmah prebacio u hotel gde su smešteni crno-beli. Samo nekoliko minuta kasnije organizovana je i zvanična promocija.

Doskorašnji napadač Vojvodine odmah je zadužio crno-beli dres sa brojem 91, koji je izabrao jer je rođen 1991. godine.

"Nisam baš mogao da pretpostavim, ali nedelju i po dana postoje spekulacije iz Partizana. Očekivao sam ovo, nisam baš mislio da će tako da se desi, ali drago mi je što sam ovde došao" - istakao je Matić prilikom prvog predstavljanja novinarima.

Odmah zatim pomenuo je i štopera Partizana Bojana Ostojića koji je željno iščekivao Matićev dolazak.

Upitan od strane novinara o Sadiku, Matić je rekao.

"Sa njim sam najčešće imao vazdušne duele. Po meni će biti mnogo lakše, ali i po njemu, eto."

Konkurencija u napadu nije velika. "Imaju Sadika, dečko je igrao fantastično šest meseci. Gde god da sam bio, nisam se bojao svoje konkurencije, na meni je da pokažem zašto sam ovde. Izboriću se za svoje mesto."

Milošević je nedavno izjavio da je stručni štab insistirao da napadači budu visoki.

"Moje karakteristike su da dosta vijam loptu, pravim pritisak na štopere da ne mogu lako da je iznesu. Siguran sam u kaznenom prostoru, napadam loptu, to je moj zadatak, da bude golova. Kao napadač uvek sam gladan golova, to je nešto što me krasi."

Koliko te raduje činjenica da je Suma u sjajnoj formi?

"Ja kažem da sam dosta pričao i sa kolegama, ovo je možda i idealan trenutak da napadač dođe u Partizan. Igraju napadački, po utakmici imaju dve-tri stopostotne šanse, što je veoma bitno za ofanzivce."

Svojevremeno, iz Vojvodine su poručili kako ne žele da prodaju igrače Zvezdi i Partizanu.

"U to ne bih da zalazim. želim samo da se zahvalim ljudima u klubu što su mi na neki način uslišili želju i izašl u susret za ovaj transfer."

Matić je prokomentarisao i to što je u Partizan došao tek sa 28 godina.

"Nikad nije kasno, ja sam i ranije bio u Partizanu na probi, 2012. godine, bila mi je želja da dođem ovde, desilo se sa 28 godina. Smatram da sam u najboljim godinama, u najboljoj formi, pokazaću to i na terenu."

Kome si prvom javio da si potpisao?

"Svojoj porodici, naravno."

Znaš li koji te igrač još pre deset dana upisao u imenik kao Matke Partizan?

"Znam, Ostojić."

Šta ti je rekao Lalatović kada ste sleteli?

"Prišao mi je i zahvalio mi se. Zahvalio sam se i ja njemu. Iza nas je sjajna polusezona. Poželeo sam im sreću, svim momcima sa kojima sam delio parče hleba."

Kada si ti tačno saznao da si prešao u Partizan?

"Kada sam sleteo u Istanbul."

Sam si u sobi, da li bi više želeo da imaš cimera?

"Pošto smo ovde još samo dva dana, ne verujem da će mi biti problem."

Šta se dogodilo sa epizodom u Seulu?

"Mlada ekipa, loši rezultati, nisu mi se poklopile neke kockice. U takvom slučaju stranci stradaju, tako sam i ja."

Zašto baš broj 91?

"Nosio sam 9, a 91. sam godište, pa je bilo logično."

Pretpostavljam da si svestan da bi ovaj današnji trenutak bio bitan i tvom bivšem agentu, preminulom Dejanu Čuroviću.

"Žao mi je što on nije sad sa nama. Imali smo neki odnos kakav niko drugi nije imao sa agentom. Kao otac i sin. Imao je neke svoje korene u Partizanu, žao mi je što nije tu sada, ali mislim da on gleda odozgo i da je srećan i zadovoljan."

Da li si zacrtao neki broj golova do kraja sezone?

"Daću svoj maksimum da ih bude što više, želim da se zajedno radujemo na kraju prvenstva, kako moja ekipa, tako i navijači, zaključio je iskusni špic."

Matić je ove sezone na 18 superligaških utakmica postigao devet golova i upisao dve asistencije za Vojvodinu.

Matić se afirmisao u šabačkoj Mačvi odakle je otišao u Seul, ali se posle šest meseci vratio u Srbiju i potpisao za Vojvodinu.

Sada je pred novim izazovom...

Kurir sport / Nemanja Ilić

