NEMAC NEMA NI GRAM SUMNJE: Klop bi fudbalerima Liverpula na čuvanje poverio ono najvrednije (FOTO)

Liverpul je pobedio Vest Hem sa 2:0 i stekao 19 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Mančester siti. ;Klop je rekao da je dobra odbrana Vest Hema otežala posao njegovoj ekipi, koju je pohvalio što je uprkos tome osvojila sva tri boda.

"To nije bila briljantna igra, protiv ekipe koja je bila nesigurna na momente, ali nam je zaista otežala. Želeo bih da smo igrali bolje, ali prihvatam ovo kako jeste, pošto da je lako pobediti u ovoliko utakmica i osvojiti ovoliki broj bodova, druge ekipe bi to uradile. To je zaista, neverovatno teško. Odigrali smo super utakmicu protiv Junajteda, super protiv Lestera. Protiv Vest Hema smo morali da pobedimo i pobedili smo", rekao je Klop, preneo je Skaj.

foto: AP

Fudbaleri Vest Hema imali su šanse, ali je Klop rekao da su one došle uglavnom posle grešaka njegovih igrača.

"To nije problem sa motivacijom za nas. Teško je bilo pronaći ritam, zadržati ga i ostati koncentrisan. Mislim da smo im najbolje šanse mi obezbedili. Ovi momci, poverio bih im decu na čuvanje. Verujem im 100 odsto, ali u ovakvim situacijama prave smešne greške. To nema veze sa motivacijom. Treba ostati koncentrisan kada si konstantno u prednosti, to je teško", naveo je Klop.

Kurir sport / Beta

Kurir