TERZIĆ PRED NOVINARIMA U BELEKU: Izvinjavam se navijačima, ona slika je nesporazum!

Od specijalnog izveštača iz Beleka - Aleksandra Radonića.

"Rekao sam da će prelazni rok biti nikad pasivniji za nas, imamo sačuvan igrački kadar. Sem Marka Marina. Došao je Sanogo, jesenas smo shvatili da nam treba zadnji vezni sa fizičkim predispozicijama. Imamo pregomilan igrački kadar, na nekim pozicijama po tri ili četiri rešenja. Verujem da će biti odlazaka i ta mesta će biti popunjena sa našim igračima iz Grafičara"

"Dolazaka sigurno neće biti, mogući su samo odlasci. Po mojoj proceni kasnimo šest meseci sa forsiranjem mladih igrača, pre svega tu mislim na Nikolića i Gavrića. Možda su njih dvojica i najbolji na pripremama i napraviće ozbiljne karijere. Imali smo maler što ih nismo gurnuli ranije, zamislite kakvu bi cenu imali da su igrali Ligu šampiona."

"Na poziciji špiceva imamo četiri igrača, a može jedan da igra, u vezanom redu takođe. Od petorice mogu dvojica da igraju, od ofanzivnih samo jedan, a ima ih trojica. Isto je i sa štoperima, mnogo smo investirali u igrače i mislim da treba da se rastereti budžet jer imamo samo 17 utakmica. Opet, ta politika nam je donela dve Lige šampiona, treća titula je na dohvat ruke."

foto: Zorana Jevtić

"Imamo ozbiljne razgovore sa Boaćijem, Degenekom, Borjanom, Pavkovim i još nekih igrača. Jedan ili dvojica će sigurno otići. Moramo rasteretiti Dejana Stankovića i finansijskog direktora. Imamo još nedelju dana, Evropsko tržište prepoznaje samo naše mlade igrače, oni stariji mogu na istok."

"Imamo svako veče sastanak sa stručnim štabom, vidimo da dosta trče, zadovoljni smo ovom fazom priprema, forma će doći sama po sebi. Prezadovoljan sam pristupom na utakmici protiv Vardara, daleko više nego protiv Poljaka. Svi dobro rade, sem Sanoga koji ima povredu butnog mišića"

"Ne verujem da će Deki tražiti još nekog igrača, jer ih imamo baš mnogo. Očekujem da gurne mlade igrače, da Nikolić i Gavrić postanu miljenici navijača"

"Imamo dva kluba zainteresovana za La Paru, otežavajuća okolnost je što je igrao za dva kluba, iz zemalja gde prvenstvo počinje sada".

"Što se tiče Degeneka, izašao je jedan zlonameran članak u Novostima, Vučelić je gurnuo članak da se tera Degenek a njemu se ne ide. Mi nemamo ponudu, već samo interesovanje za njega. Da bi neko išao moraju se složiti sve strane, punimo naš budžet od transfera, naša obaveza je da stvaramo kvalitetne igrače, igramo evropska takmičenja, šestu godinu zaredom dajemo pozitivan finansijski izveštaj."

foto: Zorana Jevtić

"Predsednik NO je sve objasnio što se tiče bilansa i finansijskih knjiga, sve je jasno i transparentno."

"Crvena zvezda nikada ne može imati stabilnu situaciju dok ne prodaje igrače. Naši rashodi su 30 miliona evra i transferi su neminovnost i mi svakih 6 meseci moramo da prodajemo igrače. Mislim da to dobro radimo."

"Bilo je priča pre te famozne fotografije. Meni je žao zbog tog slikanja, ta fotografija je izazvala nesporazum između mene i naših navijača. Dve osobe su potpuno slučajno sele za isti to. Izvinjavam se svim navijačima i grupi Delije Sever zbog svega što se desilo. Nadam se da u budućnosti nikada više neće doći do ovakvog nesporazuma. Mnogi su se ponadali eto ode Terza iz Zvezde, dušebrižnici, posebno ovi iz Partizana."

"Ne boli me. Meni je drago što Partizan posle niza loših godina staje na noge. Ja poštujem Partizan, jak Partizan je potreban srpskom fudbalu. Oni su sebi dozvolili luksuz da guraju klince jer nisu uzeli trofej. Zamislite šta bi bilo sa nama da treću godinu ostajemo bez titule. Mi nismo tehničko preduzeće, pravimo rezultat. Evropa iz naše lige prepoznaje samo klince. Ko god gurne decu ima ponude, to se vidi u Vojvodini i u Čukaričkom. Gurali su oni i Đerleka i Markovića pa nisu uspeli. Mi imamo talentovanije klince, ali ih nismo stavili u izlog. Da su Gavrić i Nikolić igrali Ligu šampiona imali bi fantastične ponude. Za moj ukus imamo matoru ekipu."

"Nisam upisao treću titulu, ali ću učiniti sve da je uzmemo na proleće. Svesni smo da je navijačima važna pobeda u derbiju, ali i da budemo prvi, i da igramo Ligu šampiona... Nismo supremeni. Doći će godina i kada nećemo biti prvaci. Bilo bi mi mnogo drago da pobedimo derbije i zadovoljimo navijače."

Ne duguje se igračima. Svaka tri meseca imamo UEFA kontrolu. Kako dugujemo, a oni nas kontrolišu. Nikad nismo dobili licencu na reprogram dugova kao Partizan. To znači da su finansije besprekorne. Premije za Ligu šampiona prema propisu UEFA se isplaćuju 15. juna 2020, iako smo pola već isplatili."

foto: Zorana Jevtić

"Crvena zvezda ima mesečno 2,5 miliona rashoda mesečno, 30 godišnje. Mogli smo da trošimo 12, ali smo ispadali od Kairata. Ako hoćemo rezultat moramo da kupimo igrače i damo im dobre plate. Plus moramo da vraćamo dugove. Od 60 milina duga ostalo nam je još 1,5 miliona da vratimo. Kroz keš je vraćeno 35 miliona evra, a otpisano kroz poverioca 25 miliona evra. Dug koji sada imamo ne opterećuje rad Crvene zvezde. Isto tako uložili smo u infrastrukturu. Pa 35 godina niko nije ukucao ekser na stadionu. Nije normalno igrati Ligu šampiona i ne plaćati igrače."

"Našem narodu je teško zadovoljiti. Kako prodati Marina za 1,7 miliona evra, a ne kako smo ga doveli za 700.000 evra. Ko još plaća u Evropi obeštećenje za igrača u 31.godini. Godine su te koje određuju cenu. Marko Marin je imao platu 1,2 miliona evra, plus 400.000 bonusa, plus još 100.000 evra. I mi na to moramo platiti porez, pa nas Marko Marin košta godišnje 2,5 miliona evra.

"Degenek ako ne želi da ode, neće otići. Nikoga Crvena zvezda neće na silu prodati."

"Predstoji nam skupština kluba, kontrola UEFA, klub posluje u beloj zoni 100 odsto, 92 odsto prihoda ostvarujemo iz inostranstva. Napravili smo jedan održiv sistem. Ako se uspavamo u jedan ili dva prelazna roka neće biti dobro. Nude nam se neki dobri igrači, ali... Rizikovali smo i uspeli. Mislim da javnost u Srbiji ne zna šta smo mi uradili. Godine 2014. trebalo je da idemo u bankrot, mene je dočekao UPPR, a mi smo četiri godine posle toga igrali u Ligi šampiona."

"Zahtevna je publika Crvene zvezde i oko cene karata. Pogrešili smo. To nismo smeli sebi da dozvolimo. Nisam ni bio tu kada je komisija donosila odluku o ceni karata. Ne želim sebe da amnestiram, jer sam to mogao da stopiram. Pogrešio sam."

"Sve odluke koje se donose, donose se da Crvenoj zvezdi bude bolje. Međutim ne uspeva se baš uvek. Opet, šestu godinu smo na pozitivi."

"Ivanić ima psihološki problem, ne može da dođe na nivo iz Vojvodine i Bate Borisova."

