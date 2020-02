KURIR U BELEKU! STRELAC I SPASILAC: Evo šta su Gobeljić i Borjan rekli posle pobede Zvezde nad Ludogorecom! KURIR TV

Jedini gol postigao je Marko Gobeljić u 28. minutu.

Zvezda je prethodno pobedila poljsku Arku sa 3:2 i odigrala bez golova protiv makedonskog Vardara.

Naredni rival, već sutra, biće slovenačko Celje.

Svoje prve utiske posle meča izneo je kapiten crveno-belih Milan Borjan.

"Bitna pobeda. Odbramebeno smo odigrali fenomenalno. Stvorili su nam tri šanse. Doneće nam ova pobeda mnogo samopouzdanja. Odlično smo komunicirali na terenu… Ludogorec je ozbiljna ekipa, već šest, sedam godina igraju zajedno. Igraju jako brzo i moderno", poručio je kapiten Milan Borjan.

Kapiten crveno-belih nije šteteo komplimente za mlađe igrače.

"Baš smo ih dobro zatvorili. Malo nas je stigao umor u nastavku, pripreme su u punom jeku. Radujem me to što su se mlađi dobro uklopili. Treniraju odlično, uklopili su se. Na njima je da nastave da rade i odigraju fenomenalno".

Slično je razmišljao Marko Gobeljić.

"VaŽno je da pripreme odradimo do kraja u pravom ritmu i bez povreda. Svaka pobeda je lepa, a mi u svaku utakmicu ulazimo sa maksimalnom odgovornošću. Nosimo Zvezdin grb i dres, a to na svakoj utakmici moramo da opravdamo. Mislim da je prvo poluvreme model kako treba da izgleda naša igra. Dejan Stanković od nas traži dosta trčanja, agresivnija smo ekipa od njegovog dolaska. Zna koliko je velika Crvena zvezda i to pokazuje iz dana u dan", rekao je Gobeljić.

