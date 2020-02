DAJTE MU MARINOVU DESETKU: Veljko Nikolić spreman za veliku ulogu u timu Crvene zvezde (KURIR TV)

Izveštač Kurira iz Beleka - Aleksandar Radonić

Veljko Nikolić je od Zvezdana Terzića ove zime označen kao najvredniji projekat Crvene zvezde! Momak koji na terenu treba da doprinese sportskom rezultatu, te da na finansijskom planu ojača sopstvenu, ali vrednost tima crveno-belih na evropskom tržištu.

Veljko Nikolić (20) trebalo bi da kretivnošću i lucidnošću ove polusezone zameni Marka Marina. To neće biti nimalo lako, jer se radi o vanserijskom fudbaleru, ali mladom Nikoliću ne manjka samopouzdanja. Spreman je oberučke da prihvati Zvezdinu "desetku" i da nastavi tamo gde je Marko Marin stao. Veljko Nikolić, bio je jedan od najboljih u postavi Crvene zvezde u pobedi nad Ludogorecom (1:0) na pripremama u Beleku.

Možeš li da budeš nosilac igra Crvene zvezde?

- Sve je na Misteru (trener Dejan Stanković op.a.) i upravi kluba. Oni odlučuju ko će igrati. Iskreno, nemam ništa protiv - osmehom je odgovorio Veljko Nikolić.

Možeš li da budeš naslednik Marka Marina?

- Zašto da ne? Na meni je samo da radim i treniram. To će sve doći.

Da li bi voleo da dobiješ njegov broj?

- Što da ne! Sa jedne strane bi bio pritisak, sa druge strane opet ne bi. Voleo bih, iskreno.

Koliko ti je značilo da radiš sa Markom Marinom?

- Stvarno mnogo. Savetovao me je, pošto igramo na istoj poziciji. Kao i Ben. Hvala, obojici na tome.

Koje savete pamtiš od njega?

- Najviše mi je govorio kako u manevru da funkcionišem. Da kad primam loptu budem okrenut leđima. To mi je dosta pomoglo.

Da li si očekivao brži napredak u karijeri? Dosta se priča o tebi još od omladinskih dana.

- Iskreno, da! Sputavale su me povrede. Nije uvek bilo do mene. Verujem da će se sve to promeniti. Ovo je moja ključna sezona! Odsad samo gledam unapred.

Kako vidiš izjavu Zvezdana Terzića, da si ti uz Željka Gavrića, najbolji igrač Crvene zvezde?

- Ne bih ja to tako rekao. Mada, drago mi je što direktor tako misli. Trenutno smo na pripremama. Neko je u boljoj, neko u lošijoj formi. Svi smo podjednaki. Kad se budemo vratili sa priprema, odmorili, videćemo...

Kakvog Velju Nikolića navijači Crvene zvezde mogu da očekuju na proleće?

- Pa... Iskreno... Nadam se da ću ovu polusezonu odigrati dobro. Daj Bože!

Imaš li neku posebnu želju za blisku budućnost?

- Vezan sam samo za Crvenu zvezdu. Želim da osvojim duplu krunu! To mi je jedina želja.

Sa kojim bi poznatim fudbalerom sebe uporedio?

- Moj idol je Mesut Ozil! Ne bih nikada sebe upoređivao sa nekim drugim igračem. Gledam sebe, pratim kako igram.

Jesi li zadovoljan kako si odigrao utakmicu protiv Ludogoreca?

- Zadovoljan sam što sam odigrao utakmicu protiv Ludogoreca otpočetka i što saigrači više veruju u mene. Prošle godine nisam imao punu minutažu zbog povreda. Nadam se da mi predstoje igre u kontinuitetu - objasnio je Veljko Nikolić.

(A. Radonić)

Kurir