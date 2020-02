MILOŠ VAZURE DO DETALJA O PRELAZNOM ROKU Grobari, saznajte da li Umar Sadik i Filip Stevanović odlaze iz Partizana VIDEO

Crno-beli su prodali Strahinju Pavlovića Monaku, ali će mladi štoper ostati u Humskoj 1 do kraja sezone kao pozajmljen igrač.

Pričalo se da će ekipu Save Miloševića napustit pre svih Umar Sadik i Filip Stevanović, ali od toga, bar za sada, nije bilo ništa.

"Još na početku sam rekao da ne ide niko. Partizanov prelazni rok delovao je dosadno, jer smo najveći transfer napravili pre otvaranja zimske pijace. Pavlovićev potpis dogovoren je u novembru, Monako je aktivirao klauzulu u decembru, tad smo rekli da nema potrebe za prodajom još nekog igrača - izjavio je Miloš Vazura za "Partizan TV".

Partizan je od Rome otkupio ugovor Umara Sadika, što se smatra odličnim poslom.

"Aktivirali smo klauzulu i završili posao. Transfer je vredan 1.750.000 evra, novac se isplaćuje u naredne tri godine. Dobar je to posao za Partizan, jer je Umar mlad igrač. Imali smo ponude, ali nijednog trenutka nismo razmišljali da ga pustimo, niti je on imao želju da ide. Zajedno smo se držali stava da je rano za selidbu. Ponude su bile ogromne, iznenađujuće dobre. Nismo ih očekivali, ali je dobro da Partizan prebacuje limite srpskih klubova, nadam se da će i drugi podići cenu zahvaljujući transferu Pavlovića", nastavio je Vazura.

Ostaje i Filip Stevanović, iako je bilo interesovanja i za njega.

"Potrebno je da se razvija. Kad se stvore uslovi, pre svega da je transfer dozvoljen punoletstvom, možemo da pričamo. Naravno, ako stigne ozbiljna ponuda. Mlad je, mora da radi, predstojećih šest meseci su mu bitni na planu razvoja", poručuje Partizanov direktor.

Vazura naročito ističe ne samo da je vrednost ekipe "porasla", već i da Partizan vraća visok renome u Evropi.

"Plasmanom u Ligu Evrope podigli smo vrednost ekipe za 20 procenata, igrom u grupnoj fazi postali zanimljivi svim evropskim klubovima. Otkako sam u Partizanu, a to je pet godina, više ne idemo na pregovore u Monako, Rim ili Milano, već govorimo zainteresovanim kupcima 'dođite vi u Beograd, ako ste zaista spremni nekog da dovedete'. Monako je zbog Strahinje boravio dvaput u Srbiji. Posle toga je cela delegacija Rome, sa generalnim i sportskim direktorom, sekretarom i advokatom, probala da uzme Pavlovića, međutim, već smo se dogovorili sa Francuzima. Menjamo način rada, voleli bismo da nastavimo u tom ritmu, da cena igrača raste. Ali Partizanu nije važno samo da prodaje, već da stvara igru, rezultate, to je najvažnije. Uostalom, to je razlog što nismo još nekog prodali ove zime, cilj je da opet uđemo u Ligu Evrope i podignemo vrednost igrača", zaključio je Vazura.

(Kurir sport)

Kurir