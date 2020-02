TRENER ČUKE ZADOVOLJAN! VESELINOVIĆ: Veliki naklon igračima za sve što su uradili tokom priprema na Kipru!

Trener "brđana" Aleksandar Veselinović istakao je zadovoljstvo svime što je urađeno tokom 14 dana u Limasolu, uz naglasak da je ekipa spreman za nastavak prvenstva i duel protiv Crvene zvezde na Banovom brdu.

– Impresije sa Kipra su raznovrsne, od uslova za rad, smeštaja, od načina rada igrača do programa koji smo ovde sproveli i utakmica koje smo igrali. Kad sve to sumiramo, možemo da kažemo da smo prezadovoljni sa svim onim što nam se dešavalo u protekle dve nedelje u Limasolu. Pre svega, moram da se zahvalim predsedniku Obradoviću što smo imali izvanredne uslove za rad, odlične terene i smeštaj u hotelu. To je veoma važno za igrače, zbog njihovog odmora. U potpunosti smo uspeli da ispunimo planirani program – kazao je Veselinović.

Trener belo-crnih, ubedljivo najmlađeg tima u Super ligi, želeo je pre svega da pohvali igrače za odnos ka obavezama tokom priprema na Kipru.

– Dugujem veliki naklon igračima za odnos, ponašanje, izvršavanje obaveza, pristup i energiju koju su pokazivali u svakoj vežbi, na treninzima, i svakom minutu provedenom na utakmici. Vratili smo se zadovoljni na deset dana pred nastavak prvenstva. Na žalost, bilo je sitnih povreda koje nas malo remete. U prvenstvo ćemo svakako ući puni ambicija i želja da nastavimo sa dobrim igrama i rezultatima.

Čukarički je odigrao šest prijateljskih mečeva na Kipru, slavio je protiv kiparskog Arisa (4:0), letonskog RFS-a (2:0), poljskog Rakova (2:1), nerešeno je bilo protiv ruskog Urala (1:1), dok su porazi doživljen od ruske UFE (0:1) i slovačkog Trenčina (0:2).

foto: Starsport@

– Na Kipru ekipa nije dobijala bodove. Ali, ljudski je da na svakom meču želite da pobedite. Od onih sam ljudi koji su nezadovoljni kad izgubimo. Uostalom, svaki meč bi bez toga i izgubio smisao, ako nemate taj pristup. Naravno, u utakmice smo ulazili iz raznoraznih nivoa spremnosti i opterećenja – kazao je Veselinović, koji je potom nastavio:

– Takođe, hteli smo da mnogim igračima damo šansu na pozicijama na kojima jesenas nisu igrali. Neki su u kontinuitetu igrali, drugi su bili povređeni ili su imali manju minutažu. Probali smo u svih šest utakmica na Kipru da miksujemo, da bismo imali jasnu sliku za ono što nas čeka na proleće, a to je 17 mečeva u prvenstvu i nastavak takmičenja u Kupu Srbije, gde isto imamo ambicije. Istovremeno, želimo da nastavimo da dajemo šansu mladim momcima, koji su produkt škole Čukaričkog.

Želeo je šef struke Čukaričkog da pohvali i četvoricu igrača koje je Čukarički pred početak sezone pozajmio IMT-u, odnosno Novom Pazaru.

– Svesno smo imali nešto veći broj igrača na pripremama, s obzirom da smo povukli trojicu koji su na pozajmicama u IMT-u, Rakonjca, Terzića i Fratrovića, kao i Rubežića, koji je u Novom Pazaru. NJih četvorica su imali zapaženu jesen, oni su perspektiva Čukaričkog, klub već od leta na njih najozbiljnije računa. Procenili smo da je veoma važno da budu sa nama, mišljenja sam da je tehnička stvar imamo li 22 ili 27 igrača. Baš zbog toga smo u tri dana igrali po dva meča, rukovodeći se željom da svi imaju približno istu minutažu. Pomenuta četvorka se vraća u klubove na pozajmicu, dok ćemo prvom timu priključiti omladinca Radojičića, koji će biti u trenažnom procesu, ali će na proleće i dalje igrati za omladince, kako bi to bila prelazna etapa do njegovog potpunog uklapanja.

foto: FK Čukarički

Istakao je Veselinović i činjenicu da je paralelno sa prvim timom pripreme na Kipru obavljao i omladinski tim Čukaričkog, što je veliki zalog za budućnost kluba sa Banovog brda.

– Još jednom je Čukarički dokazao kakvo je opredeljenje, da forsira igrače iz svoje škole. Sa nama je na Kipru bio i omladinski tim, čak i momaka koji su još uvek kadeti. Klub im je omogućio da imaju pripreme na Kipru, čak su mnogi od njih učestvovali u utakmicama seniorskog tima. Oni sutra, za šest meseci, godinu ili dve mogu da dopune mesta u prvom timu – naglasio je Veselinović. Slobodan Tedić je tokom jeseni bio praktično jedini špic u timu Čukaričkog.

Kao fokus Uprave kluba istaknuto je dovođenje još jednog napadača.

– Paradoksalno je, ali Tedić je igrač Mančestera pozajmljen Čukaričkom. On je svim svojim bićem, a i mi ga tako doživljavamo, naš igrač. Jesenas je imao problema jer je većinu utakmica izneo na svojim plećima, a to mu je bila prva seniorska sezona. Tedić je ušao u fokus, sve ono što se dešavalo oko njegovog imena i ugovora sa Sitijem, opterećivale su ga, ali je on fantastično podnosio. Pokazao je da ima jak karakter. Potegli smo i neka druga rešenja na mestu špica, da bismo bili raznovrsni u igri. Endijaeu smo davali šansu, on je pokazao da sa njim dobijaju drugačije mogućnosti ekipe, to ćemo koristiti u zavisnosti od protivnika. Takođe, Eze je u Vojvodini igrao na poziciji centralnog napadača, dok sam mu bio trener tamo. Takođe, mladi Rakonjac će se, po svemu što sada mislimo svi u klubu, vratiti u naš seniorski pogon. Moramo da imamo prostora da otvorimo vrata za njegovu afirmaciju – kazao je Veselinović.

Dotakao se Veselinović i onoga što njegov tim očekuje u nastavku Super lige, a prva dva meča biće izuzetno teška. Na Banovo brdo najpre dolazi Crvena zvezda, potom Čukarički gostuje Radničkom u Nišu.

– Tačno je da imamo veoma težak raspored u nastavku sezone, ali ne samo zbog prva dva meča protiv Crvene zvezde i Radničkog iz Niša. Posle toga nam dolazi Voždovac, pa idemo u Lučane, pa nam dolazi Spartak, pa idemo u Ivanjicu. Sve te utakmice su fantastično teške, ali shodno izazovu moramo da budemo pravi na svakoj toj utakmici. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu. Meč protiv Crvene zvezde će biti praznik, mojim igračima volim da napravim poređenje, kao glumci kad se spremaju da izađu na binu, da i oni izađu tako na teren, da uživaju i dobiju pozitivnu energiju – kazao je Veselinović, koji je zatim nastavio:

– Isto tako, uvek govorim da mi svojim odnosom i igrama treba da pošaljemo poruku tribinama, da bi od njih dobili reakciju, da napravimo dobar spoj, koheziju između tribina, nas i javnosti. Protiv Crvene zvezde će opredelenje biti kao i za svaki drugi meč, želja je da dobijemo utakmicu. Apsolutno poštujemo njihovu istoriju i tradiciju, maksimalna pažnja i zahvalnost za sve što su uradili za naš fudbal. Međutim, moramo da tražimo svoju šansu. Biće nam veoma teško, promenili su i trenera. Samo smo periferno obratili pažnju na njihov deo priprema, ali ćemo sad u Beogradu da im se u potpunosti posvetimo. Posle utakmice sa Zvedom razmišljaćemo o Radničkom, koji je svakako već nekoliko godina po svemu jedan od mnogo jakih klubova na osnovu trenutnog stanja u srpskom fudbalu. Posle toga, korak po korak prema sledećim klubovima.

Na kraju, nekoliko igrača se povredilo tokom priprema, Luka Stojanović je čak i nešto ranije napustio pripreme tima i vratio se u Beograd.

– To su neizbežni momenti kad se suočavate sa pripremama, a to opredelenje troši igrače. Na žalost, za utakmicu sa Crvenom zvezdom nećemo imati Luku Stojanovića, zadobio je banalnu povredu na treningu, bio je to slučajni kontakt sa saigračem. Na meču protiv Urala Docić je dobio udarac, znaćemo za tri-četiri dana nivo te povrede. Verovali ili ne, u poslednjem minutu utakmice, u poslednjem trku, Ćirković je osetio bol u predelu mišića. Javnost sasvim dobro zna koliki je udeo tih igrača u našoj igri. Pritom, Kamenović i Eze zbog kartona nemaju pravo nastupa. Ali, veliki broj igrača nas usmerava na to da neki drugi mogu da iskoriste šansu. Eto, letos su priliku tako koristili Šapić, Birmančević, Vidosavljević, Kovač... Neko drugi sad kuca na vrata i čeka priliku – zaključio je Veselinović.

Kurir sport

Kurir