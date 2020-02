OSMEH SVE GOVORI: Španski mediji sad hvale Jovića na sav glas!

Posle gola u Pamploni, odmah su počeli potpuno drugačiji natpisi u novinama.

Jović je prekinuo višemesečni post i to fantastičnim golom. Kako reče jedan navijač Reala, "više sam se radovao Jovićevom golu, nego on sam". Luka Jović je postigao pogodak u Pamploni, to je, nada se tek početak, ali cela Španija priča o njegovom osmehu. "Kada ne daje golove, nije srećan, to se vidi. Ali, radi naporno i to se isplaćuje", kaže Zidan.

Ovo je tek drugi gol Jovića u šampionatu, ali možda i signal da će češće dobijati šansu, odnosno imati veću minutažu.

Joviću su za drugi gol u dresu Real Madrida bila potrebna samo četiri minuta pošto je u igru ušao sa klupe umesto Karima Benzeme u 88. minutu utakmice Mediji ističu da je Jović gol dao slabijom nogom, da niko ne priča o tome da je dao isto golova koliko i Žoao Feliks, a da je duplo manje plaćem.

Ali, zbog toga je teško i lepo igrati u Realu, mnogo velik klub, sve se gleda kroz drugačije. Španci se u analizama bave vremenom koje je potrebno Joviću da se uklopi u sistem i ističu da je on drugačiji tip napadača od Benzeme, da je sjajan strelac i da je potrebno samo da proradi.

Najbolji savet je dobio od Modrića, da bude strpljiv, da je i sam Hrvat bio u istoj situaciji, da će sve doći na svoje mesto.

